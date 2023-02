Tématem letošního filmového festivalu Jeden svět je cena bezpečí

Praha - Festival dokumentů o lidských právech Jeden svět si pro letošní 25. ročník zvolil jako hlavní téma cenu bezpečí. Novinkou bude soutěžní kategorie určená projektům ve virtuální realitě a rozšířený debatní program. ČTK to sdělili pořadatelé. Festival se uskuteční od 22. března do 2. dubna ve 28 městech po celém Česku. V Praze je program naplánovaný od 22. do 30. března.

"Všemi filmy letošního ročníku prostupuje téma nejistoty a hledání bezpečí. Ať už jde o pocity finančního zajištění, rodinného zázemí, anebo jistoty garantované státem, pro každého z nás tato spojení znamenají něco jiného," uvedl ředitel festivalu Ondřej Kamenický. Ke každému filmu festival plánuje speciální diskuze, aby filmy a jejich témata zasadil do širšího kontextu. Debatní program bude mít i vlastní dramaturgii.

Distribuční premiéry se dočká například snímek Kuciak: Vražda novináře. V programu bude také dokument Návštěvníci, který zjišťuje, proč najít nový domov na Špicberkách není zdaleka snadné. Snímek Pongo Calling se pak soustředí na romského řidiče kamionů Štefana Ponga, který bojoval proti předsudkům a diskriminaci vůči Romům napříč Evropou. Kompletní přehled všech filmů a program je na webu festivalu.

"Vzhledem k tomu, že brzy uplyne rok od ruské invaze na Ukrajině, nemůže neutichající agresi přehlížet ani Jeden svět. Jednu z tematických sekcí proto věnuje právě Ukrajině," uvedli pořadatelé. Návštěvníci proto uvidí například snímek Překonat temnotu?natočený kolektivem ukrajinských tvůrců, kteří přinášejí výpověď o každodenním životě uprostřed zuřícího konfliktu.

Do soutěžní kategorie určené filmům ve virtuální realitě je zařazený třeba snímek Spojeni se Zemí Anny, který diváky postaví před škody způsobené planetě rychlou expanzí lidstva. Jak vypadá život v nechvalně známé věznici pro politické vězně uprostřed venezuelského hlavního města, ukáže interaktivní projekt Ve vězení El Helicoide.

Vedle Prahy se festival uskuteční například v kinech v Brně, Uherském Hradišti, Ústí nad Labem, Znojmě či Mladé Boleslavi. Mezi 20. a 27. dubnem pak bude program v Bruselu.

V době pandemie koronaviru spustil festival VOD platformu Jeden svět online, kde lze v průběhu celého roku odkudkoliv v ČR zhlédnout nejlepší dokumenty?minulých ročníků. K letošnímu pětadvacátému výročí jsou od ledna na adrese www.jedensvetonline.cz dostupné další nejvýraznější snímky z uplynulých ročníků. Vybrané filmy z letošního roku budou on-line dostupné od 3. do 16.?dubna.

Festival dokumentů o lidských právech pořádá společnost Člověk v tísni. Poprvé se uskutečnil v roce 1999. Podle organizátorů je přehlídka nejvýznamnější akcí svého druhu na světě a v roce 2007 získala čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům.