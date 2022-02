Tématem filmů pro děti jsou zaneprázdnění rodiče i sexuální orientace

Zlín - Ve filmech pro děti a mládež se hodně vyskytuje téma zaneprázdněných rodičů a dětí, které musí převzít vedoucí roli v rodině. Objevuje se také téma sexuální orientace i rasismu. Novinářům to řekla umělecká ředitelka zlínského filmového festivalu pro děti a mládež Markéta Pášmová. Dramaturgové Zlín Film Festivalu nyní vybírají snímky pro letošní 62. ročník festivalu, který se uskuteční od 26. května do 1. června.

Dramaturgové v těchto dnech sledují snímky z berlínského filmového trhu. "Filmů je hodně. Určitě nemůžeme říct, že by filmová produkce v době pandemie strádala, filmaři točili," uvedla Pášmová.

"Co se týká témat, která pozorujeme ve filmech, jsou to zaneprázdnění rodiče a děti, které musí nějakým způsobem převzít roli vedoucího rodiny, protože rodiče se potýkají s nějakými svými problémy nebo jsou příliš zaměstnaní. Je to zajímavé téma. Dětští hrdinové, kteří se najednou stávají ´rozumnějším´ člověkem, který se chce třeba vymanit z nějakého nepříjemného rodinného života nebo přebírá roli svého rodiče," uvedla Pášmová. Řada snímků je však podle ní také veselých a pozitivních. Do filmů se podle jejích slov také promítá hyperkorektnost. Například ve filmu pro děti od šesti let se místo nové tatínkovy přítelkyně objeví nový tatínkův přítel.

Pořadatelé zlínského festivalu prostřednictvím nadačního fondu Filmtalent Zlín podporují mladé a začínající filmaře, často studenty filmových škol. Peníze jdou z tradiční dražby umělecky ztvárněných filmových klapek, která se na festivalu koná. "Důkazem, že se peníze vynakládají smysluplně, jsou úspěchy podpořených filmů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Příkladem jsou mimo jiné početné nominace na České lvy, Ceny české filmové kritiky či účast na festivalech v Cannes či v Locarnu," uvedla Pášmová. Podporu nadačního fondu získaly například všechny tři snímky, které byly nominovány na cenu filmových kritiků za loňský rok v kategorii nejlepší krátký film. "Vyrůstá tady generace slibných a talentovaných filmařů," uvedla Pášmová.