Praha - Pondělní útok afghánského vojáka, při kterém zemřel rotný Tomáš Procházka, necílil podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty na české vojáky, ale na příslušníky koaličních sil. Tělo zabitého českého vojáka bude do Česka převezeno ve středu večer a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) Procházku posmrtně povýší na štábního praporčíka. Další dva zranění čeští vojáci jsou mimo ohrožení života. Soustrast rodině padlého vojáka vyjádřil prezident i poslanci, kteří drželi v úvodu dnešní schůze Sněmovny minutu ticha.

Mezi poslanci nepanovala shoda na smyslu mise českých vojáků v Afghánistánu. Podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by měly Česká republika i NATO zvažovat odchod z Afghánistánu. "Stálo nás to biliony dolarů a důsledky jsou vesměs negativní," prohlásil Zaorálek. Předseda zahraničního výboru ale zdůraznil, že ČR nemůže jednat sama, dohodu je třeba hledat společně se spojenci. Pro stažení vojáků jsou komunisté a hnutí SPD, které chce vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) je přesvědčen, že vojáci v Afghánistánu chrání českou bezpečnost a není důvod je stáhnout. Posilování české mise ale podle něj není na pořadu dne.

Šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) svolala na středeční ráno jednání výboru. Účast na něm potvrdili ministr obrany Metnar a náčelník generálního štábu Opata, sdělila ČTK Černochová.

Procházka zemřel na základně Šindánd v afghánské provincii Herát po střelbě afghánského vojáka. Dva další čeští vojáci byli zraněni. Jeden z nich bude dnes propuštěn z nemocnice, druhý byl zraněn střepinou a je po operaci ve stabilizovaném stavu a komunikuje.

Videozáznam TK k útoku na české vojáky v Afghánistánu:

Útočník nepocházel z jednotky, kterou Češi v Afghánistánu cvičí, a podle náčelníka generálního štábu Opaty necílil primárně na české vojáky, ale na příslušníky koaličních sil. Armáda pracuje s možností, že byl spojen s Tálibánem, druhou možností je, že útočil z vlastních pohnutek. Ministr Metnar označil útok za nečekaný a bezprecedentní.

Čeští vojáci na základně Šindánd se dnes s padlým kolegou rozloučí a budou pokračovat v operační činnosti. Tělo padlého vojáka bude přepraveno zpět do Česka ve středu večer. Ministr obrany padlého rotmistra povýší in memoriam do hodnosti štábního praporčíka. Dá se očekávat, že obdrží i některé z resortních vyznamenání.

Soustrast rodině padlého vojáka dnes prostřednictvím svého mluvčího vyjádřil prezident Miloš Zeman. Zároveň vyslovil podporu českým vojákům. "Tito stateční bojují za nás za všechny," citoval mluvčí slova prezidenta. Zeman také rozhodl, že až do návratu těla padlého vojáka do Česka budou státní vlajky na Pražském hradě a v Lánech staženy na půl žerdi.

Procházka, kynolog z Centra vojenské kynologie Chotyně, měl dvě děti a na misi, která měla trvat šest měsíců, odjel letos 28. srpna. S rodinou žil v Hrádku nad Nisou. Před místní radnicí už vlaje černý prapor, ve vestibulu radnice připravují pietu s jeho fotografií. Lidé tam budou moci zapalovat svíčky.

Zahraniční jednotky v Afghánistánu zaznamenaly v letošním roce zatím 12 obětí, které tvoří pouze američtí a čeští vojáci. Američanů padlo letos v Afghánistánu osm, Češi čtyři.

Od roku 2001, kdy Spojené státy podnikly invazi do Afghánistánu, zahynulo na afghánském území podle statistik serveru icasualties.org 3556 příslušníků zahraničních sil. ČR ztratila v rámci afghánské mise 14 mužů.

Poslanci vyjadřovali soustrast rodině padlého, přeli se o mise

Poslanci dnes vyjadřovali soustrast rodině rotného Tomáše Procházky, který padl v pondělí v Afghánistánu. Sněmovna držela na jeho počest v úvodu nynější schůze minutu ticha. Podle šéfky výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) chystá výbor na dnešek či středu jednání, na které by dorazili i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Strany také polemizují o smyslu mise, SPD chce kvůli tomu vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by měly ČR i NATO zvažovat odchod z Afghánistánu, za řešení to považuje i KSČM.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek vojákům vzkázal, že jim země děkuje za službu. "Jsme na ně hrdí a stojíme při nich," řekl. V souvislosti s posledními událostmi požádal Černochovou o svolání výboru pro obranu. Hovořit by se podle něj mělo o tom, co aktuální situace znamená a jak postupovat, aby vojáci nebyli v ohrožení. Na mezinárodní úrovni by se podle něj mělo projednat, jak NATO chce dál řešit situaci v Afghánistánu.

Zaorálek řekl, že je zarmoucen. "Situace se zhoršuje, nevede ke stabilizaci, bude na to třeba reagovat," uvedl. Považuje za chybu, že aliance vůbec v Afghánistánu působí. "Stálo nás to biliony dolarů a důsledky jsou vesměs negativní," prohlásil. Česká republika i NATO by podle něj měly hledat cestu ven a zvážit odchod. "Jsme spojenci, držíme basu, nemůžeme jednat sami, dohodu je třeba hledat společně," řekl Zaorálek.

Černochová novinářům řekla, že s Metnarem a Opatou se členové výboru sejdou buď ve formě určitého "brainstormingu" během dneška, nebo oficiálně svolají zasedání výboru na středeční ráno. "Dnes se dohodneme," uvedla Černochová. Zaorálkův postoj ji zarazil vzhledem k tomu, že v minulosti zastával opačné názory. Šéfa ČSSD Jana Hamáčka se chce ptát, zda je odchod z misí i jeho názorem a stanoviskem strany, protože by ji to mrzelo.

SPD začíná shánět podpisy pro svolání mimořádné schůze. "Je nezbytné, aby Sněmovna projednala cíle této mise a její soulad se zájmy ČR," uvedl místopředseda hnutí Radim Fiala. Místopředseda výboru pro obranu Radovan Vích (SPD) chce diskutovat o perspektivách zapojení českých vojáků do mise a o tom, zda jejich činnost odpovídá mandátu.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik vyjádřil rodině zesnulého vojáka soustrast, byť zdůraznil, že komunisté mise zásadně odmítají. "I tato je spíš válečná než humanitární. Myslíme, že když premiér Andrej Babiš (ANO) hledá způsob, jak se vyhnout těmto ztrátám, že tím řešením je odejít z Afghánistánu," uvedl.

Místopředseda STAN Vít Rakušan řekl, že oběť na životě je tragická a vyvolává debatu, zda mise mají smysl. "My se domníváme, že mají, naši vojáci patří mezi největší profesionály mise NATO v Afghánistánu. Chceme, aby převážil racionální názor, že vojáci v Afghánistánu dělají práci pro větší bezpečnost ČR," uvedl.

Také místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že si činnosti vojáků váží. Poslankyně Helena Langšádlová dodala, že vojáci na misích chrání bezpečnost lidí v Česku. "Je na důstojnících, aby vyhodnotili konkrétní situace. Je třeba přijmout kroky, aby nebyli vojáci vystavování nepřiměřenému nebezpečí," dodala.