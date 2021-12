Televize propadly trendu vánočních filmů, premiéru jich letos mají dvě stovky

Los Angeles - Kina, televizní stanice a streamovací platformy ve Spojených státech a dalších anglicky mluvících zemích propadly trendu vánočních filmů a letos jich svým divákům v premiéře představí rekordní více než dvě stovky. Spočítal to provozovatel filmové databáze IMDb. Žánr vánočních rodinných a romantických filmů v poslední letech u publika boduje a výrazně zvyšuje sledovanost, proto těchto snímků vzniká čím dál více.

Letos se natočilo čtyřikrát více vánočních filmů než v roce 2011 a dvakrát více než před pěti lety. Databáze IMDb přitom do svého součtu zahrnula jen ty snímky, které mají slovo Christmas (Vánoce) ve svém názvu, takže reálně bude svátečních filmů mnohem více.

Filmy, které si lidé tradičně spojují s Vánocemi, existovaly vždy. V Česku jsou s tímto obdobím spojené zejména pohádky, celosvětově jsou populární třeba také snímky Sám doma, Láska nebeská nebo klasický vánoční příběh Život je krásný z roku 1946.

Pravý boom vánočních snímků ale odstartoval až v roce 2009, kdy se speciální filmovou sérií přišla americká kabelová televizní stanice Hallmark, připomněl server BBC. Její adventní projekt nazvaný Countdown to Christmas (Odpočítávání do Vánoc) tehdy zahrnoval čtyři filmy a byl velice úspěšný. Letos tato stanice začala své diváky na Vánoce ladit už 22. října a představí celkem 42 vánočních snímků. Konkurenční stanice Lifetime má letos na programu 35 nových filmů s vánoční tematikou a do celkového součtu přispívají i oblíbené streamovací platformy jako například Netflix.

"V tomhle kouzelném období na příběhu zase až tolik nezáleží, důležité je, že v pozadí je spousta vánočních stromečků a že sněží," popsal s nadsázkou tento žánr Brandon Gray, autor knihy o vánočních filmech nazvané I'll Be Home for Christmas Movies (Na vánoční filmy budu doma).

"Pro diváky je to forma úniku a způsob, jak aspoň na dvě hodiny cítit trochu klidu uprostřed všeho toho svátečního šílenství a šílenství světa, ve kterém posledních pár let žijeme," doplnil Gray. Podle něj například televize Hallmark používá pro své filmy stále stejný recept, který je sice uniformní, ale úspěšný.

"Máte dva lidi, co se do sebe zamilují, ale pak vznikne asi půl hodiny před koncem nějaké nedorozumění, které se ovšem zdárně vyřeší a ti dva se políbí... Takhle je to pořád dokola, a dokud všechny filmy vypadají podobně a mají podobnou atmosféru, sledují lidé jeden za druhým," doplňuje Gray.