Televize ABC suspendovala herečku Goldbergovou za výroky o holokaustu

Los Angeles (USA) - Americká stanice ABC News na dva týdny suspendovala herečku Whoopi Goldbergovou, která moderuje pořad The View. Televize se tak rozhodla po kontroverzních komentářích komičky o holokaustu. Informovaly o tom agentury. Goldbergová v talk show prohlásila, že nacistická genocida Židů za druhé světové války se týkala dvou skupin bělochů, a nešlo prý o rasu. Později se za svá slova omluvila.

Debatu o holokaustu v pondělním vysílání pořadu The View rozpoutalo rozhodnutí školní rady v americkém státě Tennessee stáhnout z učebních osnov komiksovou knihu Maus autora Arta Spiegelmana, který skrze příběh svých rodičů přibližuje historii holokaustu. Vedení školy se nelíbilo, že se v knize kleje a objevuje se v ní obrázek nahé ženy.

Šestašedesátiletá herečka v této souvislosti prohlásila: "Překvapuje mě, že vám byl nepříjemný fakt, že tam byla nějaká nahota. Chci říct, je to o holokaustu, zabití šesti milionů lidí, ale to vás netrápilo?" pronesla. "Tak si pojďme říct pravdu. Protože holokaust nebyl o rase," dodala. Když další moderátorka namítla, že nacisté považovali Židy za jinou rasu, Goldbergová odvětila: "Nebylo to o rase. Nebylo. Bylo to o nelidskosti člověka k jinému člověku," trvala na svém a poznamenala, že šlo o "dvě skupiny bělochů".

Její výroky vyvolaly prudkou odezvu. Židovští představitelé označili komentáře za nebezpečné a jako poslední příklad narůstající neznalosti o genocidě, při níž nacisté během druhé světové války vyvraždili šest milionů Židů, které označovali za méněcennou rasu.

Goldbergová se později za výroky omluvila. "Řekla jsem, že holokaust nebyl o rase, ale o nelidskosti člověka vůči člověku. Měla jsem říct, že šlo o obojí, napsala na twitteru. "Židé na celém světě měli vždy moji podporu (...) Je mi líto, pokud moje slova někoho zranila," podotkla. Podle listu The New York Times se omlouvala i v pořadu The Late Show moderátora Stephena Colberta a na začátku úterního The View.

Šéfka ABC News Kim Godwinová v úterý v noci nicméně oznámila, že herečku dočasně z pořadu kvůli jejím slovům stahuje. "Přestože se Whoopi omluvila, tak jsem ji požádala, aby si vzala čas na přemítání a poučení se z dopadu jejích komentářů. Celá ABC News je solidární s našimi židovskými kolegy, přáteli, rodinami a komunitami," uvedla v prohlášení.