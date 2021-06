Telekomunikační marketing asi bude omezen, Sněmovna to schválila

Praha - Telekomunikační marketing asi bude do půl roku výrazně omezen. Reklamní operátoři by s telefonickými nabídkami služeb a výrobků mohli nově oslovovat jen ty, kteří si to výslovně přáli. Sněmovna to schválila v novele o elektronických komunikacích, která má mimo jiné urychlit zavádění vysokorychlostního internetu. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

Dolní komora z vládní předlohy vyškrtla ustanovení, jež mělo dát Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže právo získávat provozní a lokalizační údaje z telefonů podnikatelů, které prošetřuje. Podle poslanců by tato pravomoc měla zůstat jen orgánům činným v trestním řízení.

Spor poslanci vedli o novou povinnost vlastníků domů a bytů povolit poskytovatelům internetu zavedení nových komunikačních rozvodů na žádost uživatele nemovitosti. Přijatý návrh Petra Pávka (STAN) má usnadnit zavádění vysokorychlostního internetu. Podle Vojtěcha Munzara (ODS) je to omezení vlastnických práv, dosavadní dohoda vlastníka a uživatele nemovitosti je postačující.

Poslanci v rámci novely navrhli umožnit podélné umístění vedení inženýrských sítí včetně kabelovodů v pozemních komunikacích a usnadnit jejich překládku. Patrik Nacher (ANO) s Vojtěchem Munzarem (ODS) prosadili, aby si nezbytné úkony při změně poskytovatele internetu prováděli operátoři na své náklady. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) s tím souhlasil.

Největší změny se dotknou provozovatelů internetových stránek zejména v oblasti zpracování osobních údajů. Zavádí totiž takzvaný opt-in režim pro cookies a další sledovací technologie, který předpokládá předběžný aktivní souhlas uživatele s jejich použitím. "Provozovatelům webových stránek to značně komplikuje situaci, nadále se už nebudou moci spoléhat na pasivitu uživatelů," uvedl pro ČTK partner advokátní kanceláře Rowan Legal Michal Nulíček. "To v podstatě znamená přípravu nových textací souhlasů i seznamů třetích stran, kterým budou údaje získané z cookies předávány za účelem marketingu," dodal.

Jakub Janda (ODS) s Munzarem neuspěli s návrhem snížit pro vybrané přestupky z pěti milionů korun na pětinu minimální výši pokuty, kterou Český telekomunikační úřad může uložit. Týkalo by se to například povinnosti provozovatelů telekomunikačních služeb informovat úřad o podrobnostech svých nabídek při každé jejich změně.

Novela, která do českého práva zavádí evropský kodex pro telekomunikace, má usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Zároveň má podnítit investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.

Evropský kodex pro elektronické komunikace má mimo jiné umožnit určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G nebo zajištění jednotného trhu a rovných podmínek na něm. Novela má podle vlády přinést větší ochranu spotřebitelů, lepší koordinaci správy rádiového spektra, kvalitnější tísňovou komunikaci přes SMS nebo zavedení systému výstrahy.

Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce, tedy rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, které jsou sloučeny do jediné. Každá ze směrnic obsahuje ustanovení použitelná na provozovatele sítí a poskytovatele služeb.