Telefony iPhone prý mohly být dva roky terčem útoků hackerů

New York - Software chytrých telefonů iPhone společnosti Apple po dva roky obsahoval rozsáhlé bezpečnostní nedostatky umožňující hackerům přístup k fotografiím, informacím o poloze či soukromým zprávám. Tvrdí to podle serveru CNBC odborníci ze skupiny Project Zero vytvořené firmou Googlu.

Nedostatky byly odstraněny letos v únoru. Terčem útoků se podle odborníků mohli stát majitelé iPhonů, kteří navštívili určité webové stránky implantující do jejich přístrojů škodlivý software. Útočníci prý využívali více než deset různých bezpečnostních nedostatků a terčem útoků se mohly stát tisíce návštěvníků daných webových stránek týdně.

"Stačila pouhá návštěva hacknuté stránky, aby se spustil útok na váš přístroj a v případě úspěchu byl nainstalován sledovací implantát," uvedl britský odborník na kybernetickou bezpečnost Ian Beer, který je členem skupiny Project Zero.

Jakmile se tento implantát do telefonu dostal, mohl mít podle Beera přístup k obrovskému množství dat, včetně kontaktů, fotografií a údajů z lokačního systému GPS, píše server BBC.