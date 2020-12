Telediska berlínského diskotékového krále pandemie nezavřela

Berlín - Vyhlášené berlínské noční podniky jako KitKatClub nebo chrám techna Berghain podobně jako další v celém Německu jsou od března kvůli pandemii nemoci covid-19 zavřené, v Berlíně přesto existuje možnost, jak si legálně zajít na diskotéku. Vzhledem k platným karanténním opatřením je nejlepší vyrazit s členy vlastní domácnosti, kterých ale nesmí být moc, protože telediska provozovaná diskotékovým králem jsou s méně než metrem čtverečním považována za nejmenší tančírny na světě.

Jízlivé komentáře, že nejbližší noční klub pro Němce je v Praze, ztratily význam na konci léta, kdy v Česku naplno propukla druhá koronavirová vlna. Stranou kritických poznámek německých médií o letním bezstarostném životě v české metropoli ale stojí stále fungující berlínská telediska. Ta vznikla spojením telefonních budek a jukeboxů.

"Teledisko je automatická diskotéka, ve které je uživatel dýdžejem a zároveň může být svobodný," řekl ČTK Benjamin Uphues, který se označuje za diskotékového krále. "Na to jsem velmi hrdý," dodává.

Návštěvník telediska si nejprve na dotykovém displeji přes hudební katalog služby Spotify vybere písničku, na kterou chce tancovat. Jedna píseň vyjde na dvě eura (zhruba 50 korun), za další dvě eura je možné si objednat fotografie z budky a dvě eura stojí i videozáznam, na který dostane odkaz e-mailem. Jakmile je píseň zaplacená, odemknou se dveře a začne hrát hudba.

Za taneční kreace se lidé stydět nemusí, protože teledisko má neprůhledné výplně. "Co se stane v teledisku, zůstává v teledisku," říká diskotékový král. K uvolnění návštěvníky povzbuzuje i motto, které zní "tancuj, jako kdyby neměl nastat zítřek".

Na tanečníky čeká uvnitř nezbytná diskokoule a také ovládací panel, přes který se mohou vyfotit, spustit světelné efekty a vypustit mlhu. V době pandemie se doplňkem stala ještě dezinfekce. U vstupu také visí oznámení, že dovnitř mohou jen lidé, kteří si do telefonu nainstalují varovnou aplikaci, obdobu české eRoušky. Zda ji opravdu mají, ale nikdo nekontroluje.

Hygienickým problémem nyní může být dodržení karanténní podmínky, že k soukromým oslavám se mohou Němci scházet nejvýše v pěti lidech z maximálně dvou domácností. Do tohoto limitu nejsou započítávány děti.

Steffan, který navštívil teledisko v areálu někdejších železničních opraven ve Friedrichshainu, karanténní nařízení respektoval a dovnitř vstoupil jen se synkem. Oba odcházeli očividně spokojení. "Bylo to skvělé. Je bezvadné, že si člověk i během korony může jít zatancovat," řekl ČTK.

Nápad vdechnout nový život telefonním budkám dostal diskotékový král před šesti lety. "Byl jsem v jakémsi open air klubu a napadlo mě, že musím postavit minidiskotéku. A stála tam telefonní budka," vzpomíná diskotékový král na okamžik zrodu telediska. Tento moment rozhodl, že stavět nic nebude, když může budku zrecyklovat.

"Existuje sedm teledisk, z nichž čtyři jsou instalovaná napevno," uvedl diskotékový král. "Další dvě jsou k pronajmutí kdekoli na světě pro večírky, festivaly nebo firemní oslavy. Zbývající teledisko, které bylo v Mexiko City, je nyní v Madridu u Goetheho institutu," dodal.

Teledisko, které před čtyřmi lety v rámci německo-mexického roku bavilo Mexičany, tehdy navštívil i německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier, nynější německý prezident.

Příležitost zatancovat si na nejmenší diskotéce na světě dostali i Češi během majálesů. "Bylo to v Praze, Brně a Hradci (Králové). Lidi z toho byli nadšení," řekl ČTK Dan Ligocký, který s diskotékovým králem již několik let spolupracuje. Kontakty s ním si Uphues pochvaluje. "Už v roce 2016 předpověděl úspěch telediska," řekl Uphues.

"Podle předpokladů to bylo super. Lidé nic podobného neviděli, líbil se jim ten koncept, kdy se snažili vmístit do té budky v co nejvíce lidech," uvedl Ligocký o tom, jak Češi teledisko přijali. "Bylo nás tam asi šest. Já mám ale dojem, že Ben (Uphues) říkal, že rekord je nějakých neuvěřitelných dvanáct," dodal Ligocký.