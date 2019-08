Telč slaví 920 let, do města láká mladé rodiny

Telč (Jihlavsko) - Telč si historickými slavnostmi připomněla 920 let od založení. Městem prošel slavnostní průvod se Zachariášem z Hradce a Kateřinou z Valdštejna. K výročí vydala radnice pamětní minci. Telči každý rok ubude 30 až 50 obyvatel, proto se město snaží přilákat mladé rodiny. Do konce roku 2020 jim nabídne 36 parcel pro rodinné domy. Město, jehož historické jádro je od roku 1992 zapsané na seznam památek UNESCO, navštíví ročně 350.000 turistů, poslední roky počty rostou. ČTK to řekl starosta Roman Fabeš (STAN).

Městskou památkovou rezervací je Telč od 70. let 20. století, za komunismu mířilo na zámek ročně přes 100.000 lidí, hlavně zájezdy a školy. Po roce 1989 klesl zájem na 70.000 návštěvníků ročně, po zápisu na seznam UNESCO opět narostl, na počet kolem 100.000 lidí.

"Zápis měl jednoznačně pozitivní dopad na známost města, navýšil se počet zahraničních návštěvníků. Na zámku ale nejsou Asiaté nejvýznamnější část návštěvníků. Nápor zvládáme," řekl Fabeš. Infocentrum loni navštívilo téměř 70.000 lidí. Mimo sezonu jsou jedinými návštěvníky města Asiaté.

Město láká zájemce o aktivity a rodiny. Zámek připravuje pohádkové výstavy, město akce jako Dětský les, kolem cyklotras buduje muzea.

"Nechceme se hnát za počty turistů. Velikonoční prázdniny byla ukázka toho, co bychom rádi v Telči viděli, protože na náměstí byla spousta lidí s malými dětmi. Nebo odpolední divadla pro děti na festivalu Prázdniny v Telči, to bylo úžasné, kolik dětí tam bylo," řekl Fabeš.

Telči, v níž žije asi 5300 obyvatel, ubude každoročně 30 až 50 lidí. často se stěhují za prací. Největší firma Telčská strojírenská má 150 zaměstnanců. Nové obyvatele láká město i díky obytné zóně Dačická, kde do konce roku 2020 bude 36 parcel pro rodinné domy.

"To je důležitá rozvojová věc, co se týče možného nárůstu počtu obyvatel. Druhá (je) Panský dvůr: Hlavní záměr je wellness rekreační a rehabilitační centrum s bazénem, sportovně-relaxační zázemí, které městu ve vztahu k turistickému ruchu chybí. A slibujeme si od toho, že by mohlo přilákat návštěvníky i mimo sezonu, v kombinaci se zámkem, kde by měla vzniknout zimní návštěvnická trasa," řekl Fabeš. Další obyvatele získá Telč díky domovu pro seniory se 120 místy, jejž otevře v listopadu.

Historické slavnosti dnes připomněly různé etapy historie města. Představily i Zachariáše z Hradce, který v 16. století významně ovlivnil podobu města. Slavnosti nabídly jarmark, divadlo, hudbu i výstavu.