Telč si na historických slavnostech připomene 30 let zápisu na seznam UNESCO

Telč (Jihlavsko) - Telč na Jihlavsku je 30 let na seznamu památek UNESCO. Připomínky výročí jsou součástí některých letošních oslav ve městě. Vyvrcholí 20. srpna při Historických slavnostech Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. Samostatné oslavy výročí město pořádat nechtělo, řekl dnes novinářům starosta města Vladimír Brtník (ODS). Telč byla zapsaná do Seznamu světového dědictví UNESCO v prosinci 1992, spolu s Prahou a Českým Krumlovem. Byla to první tři místa v ČR, která se do prestižního seznamu dostala.

"Od začátku jsme chtěli, aby se to výročí prolínalo všemi těmi tradičními akcemi, které v Telči máme. Když bychom měli dělat ještě něco jiného jenom k výročí, tak ani nenajdeme volný termín, akcí v Telči je tolik, že volno není," řekl Brtník.

Po 30 letech je podle něho na městě vidět, jakou péči majitelé objektům v městské památkové rezervaci věnují. "Každý, kdo chce vidět, tak vidí, co se za 30 let ve městě Telč změnilo, jak Telč rozkvetla. Samozřejmě ty historické budovy zde byly vždy, ale v takovém stavu, v jakém jsou dnes, si dovolím říci, že snad nikdy nebyly, možná těsně po tom, co byly postaveny," řekl Brtník.

Historické slavnosti jsou dvoudenní. V pátek 19. srpna bude veřejnost bavit i kapela Element z Českého Krumlova, koncert bude mít také zpěvák Jan Smigmator z Prahy, který je telčským rodákem.

Sobotní program oslav připravuje performer a hudebník Petr Píša s divadelníkem Jakubem Škrdlou, kteří přizvali také místní spolky. Tradiční součástí oslav bude průvod městem nebo dobový jarmark. Mezi účinkujícími budou znovu i soubory či hudebníci z Prahy a Českého Krumlova. Stejné propojení tří měst už bylo letos patrné při květnovém setkání folklorních souborů, kdy se v Telči představily soubory z Českého Krumlova a Prahy. Telčský soubor Podjavořičan zase bude mít vystoupení v Českém Krumlově.

Přibližně pětitisícové město se na seznam UNESCO dostalo díky své památkové rezervaci, do které patří renesanční zámek i rozlehlé náměstí. Městskou památkovou rezervací je Telč od 70. let 20. století. Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám v kraji s roční návštěvností okolo 100.000 lidí. Nyní je v rekonstrukci a přístupný je jen omezeně. Od příštího roku by měla být jeho část přístupná celoročně.