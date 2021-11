Těhotným očkovaným ve 27. až 31. týdnu se rodí děti dobře chráněné proti covidu

Jeruzalém - Novorozence proti covidu-19 nejlépe chrání vakcína, která je těhotné ženě podána mezi 27. a 31. týdnem těhotenství. S odkazem na vědeckou studii Hebrejské univerzity a nemocnice Hadasa v Izraeli o tom dnes informoval deník Haarec.

Studie prokázala, že po očkování v této fázi těhotenství měli novorozenci více protilátek než ti, jejichž matky se nechaly v době těhotenství očkovat dříve nebo později.

Studie se prováděla na 171 gravidních, jejichž průměrný věk byl 31 let. Byly rozděleny do dvou skupin, první byla naočkovaná mezi 27. a 31. týdnem těhotenství, druhá mezi 32. a 36. týdnem.

Ukázalo se, že ženám očkovaným v pozdější fázi se narodily děti s úrovní protilátek o 40 procent nižší než měli novorozenci druhé skupiny matek. Navíc ve skupině těhotných očkovaných mezi 27. a 31. týdnem měly děti dvakrát více protilátek než matky samotné. Ve druhé skupině se množství protilátek novorozenců a matek nelišilo.

Studie byla publikována v odborném časopise Clinical Microbiology and Infection. "Domníváme se, že placenta je schopná filtrovat a vybrat jenom nejúčinnější protilátky nutné k neutralizaci viru. Pozorovali jsme to na typu protilátek a při testech síly neutralizace," řekl jeden z vůdčích autorů studie Amichaj Rottenstreich.

V Izraeli bylo schváleno očkování dětí od pěti do 11 let a vakcinace má brzo začít. Ve stadiu klinických testů jsou vakcíny určené dětem od šesti měsíců do čtyř let.