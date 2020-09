Těhotná žena zachránila manžela před žralokem, píše BBC

Miami - Těhotná turistka zachránila svého manžela před útočícím žralokem v moři u souostroví Florida Keys, uvedl server BBC News s odvoláním na místní policii. Žena bez zaváhání skočila do vody a krvácejícího muže dostala do bezpečí.

Třicetiletý Andrew Charles Eddy podle policie sotva vstoupil do vody u korálového útesu Sombrero Reef, když jej kousl žralok. Jeho manželka Margot Dukesová-Eddyová zahlédla žraločí hřbetní ploutev a krev tekoucí z manžela do moře. Nezaváhala a skočila do vody. Jakmile odtáhla muže do bezpečí, jiný člen rodiny zavolal na tísňovou linku. Zraněný byl letecky přepraven do Miami, kde mu lékaři ošetřili vážně zraněné rameno. Pacient byl při příletu v kritickém stavu, řekl záchranář Ryan Johnson místním médiím.

Manželé Eddyovi z amerického státu Georgia byli na Floridě na dovolené spolu s příbuznými a společně se plavili na soukromé lodi. Několik lidé z jejich skupiny se už potápělo se šnorchlem, když Eddy skočil do vody, aby se se k nim přidal. V této oblasti se podle policejního hlášení stejným způsobem bavili i další návštěvníci. Útočící žralok podle očitých svědků měřil 2,5 až tři metry. Mohlo jít o žraloka bělavého, který byl v této oblasti ten den spatřen již dříve.

Florida vykazuje nejvíce žraločích útoků na světě. Loni jich bylo hlášeno 21. Globálně jsou však útoky žraloků velmi vzacné, dodal server.

Australský surfař 8. září podlehl útoku žraloka u proslulých pláží města Gold Coast v Queenslandu. Šlo o první smrtelný útok žraloka u pláží tohoto turistického střediska za posledních 60 let.

Minulý měsíc devětadvacetiletá Australanka utrpěla vážná zranění při šnorchlování se žralokem obrovským, který ji udeřil ocasní ploutví u pobřeží Ningaloo na západě Austrálie. Plavání se žralokem obrovským, který má obvykle mírnou povahu, je podle BBC oblíbenou turistickou atrakcí.