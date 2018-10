Zlín - Podruhé v extraligové kariéře dnes zažil obránce Zlína Dalibor Řezníček dvougólový večer. Povedlo se mu po bezmála po pěti letech, v mistrovské sezóně 2013/14 se dvěma brankami podílel na demolici Chomutova 7:1.

"Pamatuji si to velmi dobře. Já těch gólů moc nedávám, pamatuju si skoro každý," řekl Řezníček po dnešní výhře nad Mladou Boleslaví 5:3. "Tehdy tam bylo něco z přesilovky, takže trošku podobné jako dnes. Teď už jen zbývá, abych dal hattrick," smál se sedmadvacetiletý obránce, který v dosavadních 407 zápasech v nejvyšší soutěži skóroval šestnáctkrát. A jen v jedné sezoně dokázal dát více než dvě branky.

Řezníček se dvakrát prosadil v přesilových hrách, v nichž pro tento duel nahradil absentujícího kapitána Tomáše Žižku. "Věděli jsme, že si musíme rychle nahrávat, protože Boleslav má dobrý přístup k hráčům. Dvakrát vyšla střela na mě a padlo to tam. Kluci suprově stínili před bránou," pochválil spoluhráče Řezníček.

Zlínští dlouho měli zápas pod kontrolou, Bruslaři jim to však ulehčovali. Ze sedmi vyloučení byly čtyři za technické přestupky: dvakrát vyhození puku za mantinel a dvakrát příliš mnoho hráčů na ledě. Hosté se vzchopili až v závěru, kdy se jim podařilo ze stavu 1:4 snížit na 3:4.

"Byly to zbytečné nervy. Tentokrát to vyšlo, ale příště nemusí. Musíme se z toho poučit. Oni celý zápas dobře bruslili a na konci jim to tam dvakrát spadlo. Každopádně příště to musíme dohrát poctivěji," podotkl Řezníček.