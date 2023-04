Teď to bolí, ale i stříbro časem doceníme, řekl brankář Machovský

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Brankář královéhradeckých hokejistů Matěj Machovský inkasoval za poslední čtyři finálové bitvy proti Třinci pouhé čtyři góly. Pro Východočechy byl během úspěšného tažení letošními vyřazovacími boji základním pilířem. Přesto to nestačilo k tomu, aby dosáhli na zlato. Jak ale řekl opavský rodák v rozhovoru s novináři, až odezní bezprostřední zklamání, ocení poražení finalisté i stříbrné medaile.

"Samozřejmě to teď bolí, když jsme to s klukama dotáhli takhle daleko, ale když se na to člověk podívá zpětně, myslím, že budeme i za stříbro rádi. Myslím, že stoprocentně platí i v tomto případě, že postupem doby i to druhé místo doceníme," řekl Machovský.

Zlomové pro vývoj finálové série byly podle něho dva nezvládnuté domácí zápasy hned v úvodu finálového klání. "O to víc pak ten druhý, který jsme prohráli v prodloužení. Když do nich bušíte a oni si s tím pak z jedné dorážky a z jedné akce stejně poradí... Tam si myslím, že odjíždět do Třince za stavu 1:1, tak to bylo asi zajímavější," přemítal Machovský.

O zajímavější průběh se nakonec Královéhradečtí postarali, když odvrátili dva mečboly a ze stavu 0:3 snížili na 2:3. Ani oni se ale nestali prvním týmem extraligového play off, který by dokázal třízápasové manko otočit a sérii ještě vyhrát.

"Nevím, zda je to úplně neřešitelná věc... Řešitelná by byla, kdybychom hráli to, co jsme chtěli. Kdybychom hráli to, co poslední dva zápasy, tak bychom dneska vyhráli. Bohužel se nám to nepovedlo a Třinec už si s tím poradil," mrzelo Machovského.

Celá série byla nakonec velmi zásadně o prvním vstřeleném gólu - kdo udeřil jako první, vyhrál zápas. "Myslím, že když se nám povedlo dát doma ten první gól, Třinec to pak trošku více roztáhl a otevřel, začne pak hrát víc nahoru dolů, myslím, že to by nám vyhovovalo víc. Dnes měli štěstí, když dali ten první gól oni, pak už jste viděli, jak to vypadalo," konstatoval Machovský.

S jeho týmem to přitom nevypadalo zle, když Mislav Rosandič ve 47. minutě vyrovnal. Po vyrovnání měli hosté navrch. "Kluci to při tom gólu udělali výborně. Káca (Filip Pavlík) s Rosou si tam poradili skvěle, rozpohybovali se, bylo to přesně to, co nám trošku chybělo. Roztrhali jim ten jejich blok a když to gólman nevidí, tak to nechytí, to jsou jednoduché počty. Škoda, že jsme pak dostali takový gól, jaký to dnes rozhodl. Myslel jsem, že to urveme, ale bohužel ten vítězný gól dali oni," připomněl klíčový zásah Libora Hudáčka v čase 56:43.

Šikovnost Třince kolem branky byla podle jeho názoru rozhodujícím faktorem. "Oni vám to přenesou zpoza brány z jedné strany na druhou, což je pro každého gólmana strašně těžké. Ani já nemohu mít oči všude. Snažil jsem se pokrýt ten spodek, kdyby to tam přilétlo, ale trefil mě bohužel do kalhot a pak už si puk snadno najde cestu do brány," popsal Machovský.

Ukázalo se, že Třinec má play off v krvi. Z posledních let nabrané zkušenosti pak mnohdy převáží misky vah na stranu Slezanů. "Oni ví, co chtějí hrát. Hrají to každý zápas. Když jim to nevychází, trošku to pozmění, ale jinak je vidět, že i hráči s velkými jmény, kteří přijdou a jsou tam za obrovské peníze, se podřídí týmu. Oni ví, co funguje. A nikdo si s nimi proto tak dlouho neporadil," řekl Machovský.

"Škoda, že nám utekly ty zápasy na začátku. Vyhrát alespoň jeden, mohlo to být klidně i na druhou stranu, ale to jsou už jen 'kdyby'... V Hradci je svátek, že se hrálo finále. Chtěli jsme to pro lidi vrátit ještě zpátky do Hradce a bylo by to v rukách toho nahoře, ale bohužel se to nepovedlo. Porazit Třinec třikrát za sebou je těžké," připustil Machovský.

Po osobní stránce cítí určité zadostiučinění. V 16 zápasech play off měl skvělý průměr 1,43 inkasované branky na zápasy, úspěšnost zákroků 94,67 procenta a dvakrát vychytal čisté konto.

"Někteří lidé mě odepisovali, že už to mám radši zabalit, že už na to nemám. Těm bych nejradši vzkázal zdvižený prostředníček. Ale i takové lidi v životě potkáte a hřejete si někdy zmiji na prsou, ale nakonec se to obrátilo. Hradec mi důvěřoval a já doufám, že jsem klub nezklamal. Bolí to, že se prohrálo. Šel jsem do toho ale s tím, abych se mohl podívat do zrcadla a mít čisté svědomí. A myslím, že ho čisté mít mohu," prohlásil Machovský.

"Jak jsem říkal už několikrát předtím, jsem strašně vděčný, že mi Hradec podal pomocnou ruku a dal mi ke konci a takhle v play off důvěru. To se často nevidí, já se to snažil jen splácet," dodal.

Bude teď díky svým výkonům na roztrhání, až bude řešit svou budoucnost? "Kéž bych byl, jednou bych si také rád vybral," pousmál se Machovský. "Něco se řeší, musím to příští týden probrat se svým manažerem. Uvidíme, zda tam je něco na stole, nebo budeme čekat. V tuhle chvíli nevím víc než vy," řekl k otázce dalšího angažmá.

Rád by zůstal doma. "Prioritně bych chtěl zůstat v Česku, bohužel těch míst není tolik, některá se rychle rozebrala, co byla volná. Uvidíme, musí to dávat smysl i pro mě," řekl Machovský.

