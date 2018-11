Brno - Přestože moderní technologie změnily svět televize a přinesly nové možnosti šíření a sledování pořadů, hlavní zůstává kvalitní obsah. Shodli se na tom odborníci v debatě na téma Televize po televizi na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Změny vyvolané rozvojem internetu jsou podle odborníků patrné jak ve zpravodajství, tak v publicistice nebo seriálové tvorbě, podstata řemesla ale zůstává podobná.

"Pořád je nejdůležitější obsah," řekl v debatě Jan Rozkošný z DVTV. Sice se podle něj mění způsoby, jak se lidé k obsahu dostávají, ale pokud je kvalitní, najdou si jej. DVTV přináší hlavně aktuální rozhovory, v počátcích čelila názoru, že lidé nebudou chtít na internetu sledovat seriózní formát. Obavy se nepotvrdily, uvedl Rozkošný.

Zpravodajství se stále zrychluje, novináři využívají operativní možnosti chytrých telefonů. Jsou pro ně ale dvojsečnou zbraní. Malá krabička v kapse jim umožňuje autenticky a rychle zachytit i zveřejnit jakoukoliv událost, negativem je skutečnost, že to stejně může udělat kdokoliv - a někdy se obtížně rozlišuje profesionál od neprofesionála. "Mobil je jen zařízení. Za deset let budou jiná zařízení. Důležitý je žurnalismus jako takový, ten má skvělou budoucnost," věří Jakub Unger ze SeznamZpráv.

Tlak na rychlost není cítit jen ve zpravodajství, ale i v publicistice, uvedl Rozkošný z DVTV. Má pocit, že v médiích zbývá méně času na celistvou, shrnující reportáž. Místo ní se událost někdy odbude živým streamem nebo pár větami na sociálních sítích.

V seriálové tvorbě se největší změny odehrávají na poli krátkých seriálů vznikajících přímo pro internet, s epizodami kolem pěti minut. Ukazuje se potenciál YouTube i Facebooku, další prudký vývoj lze podle odborníků očekávat. "Setkávají se tam tradiční média a jejich vyprávěcí postupy se sociálními médii. Vznikne patrně nějaká nová mediální ekologie křížící film, televizi a internet," uvedl v Brně při debatě odborníků Petr Szczepanik z Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Česká internetová média v inovacích nezaostávají za světem. Brzdou jsou však drahá mobilní data, řekl Unger. Kdyby byl internet v mobilech levnější, mohla by stoupnout sledovanost a dosah. "Infrastruktura zaostává, je to česká ostuda," souhlasil Rozkošný z DVTV.

Brněnská univerzita pořádá multimediální den, mezi účastníky je poprvé ČTK

Televize po televizi je téma letošního Multimediálního dne, který dnes pořádá katedra mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Každoroční akce se poprvé účastní i ČTK, která bude po boku dalších velkých českých médií studentům ukazovat, jak pracují její redaktoři a editoři.

Dění na Multimediálním dni bude ČTK po celý den přenášet živě v rámci služby ČTK Videostream. Přímý přenos začne v 09:00 slavnostním zahájením a bude pokračovat streamem hlavní debaty, jíž se zúčastní například šéf projektu DVTV Jan Rozkošný, šéfredaktor videoportálu Seznam Zprávy Jakub Unger či Jaromír Volek z hostující fakulty mediální studií a žurnalistiky FSS UK. Od 10:30 bude ČTK zaznamenávat kamerou také dění v atriu fakulty na takzvaném mediálního jarmarku, v rámci něhož nejvýznamnější česká média studentům středních a vysokých škol i žákům škol základních předvedou, jak pracují jejich redakce.

Na stánku ČTK bude šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch ukazovat, jak se pořizují a editují profesionální fotografie i co všechno lze najít ve Fotobance ČTK. Tvorbu textového zpravodajství představí vedoucí brněnské redakce ČTK Jan Tomandl, který společně s šéfredaktorkou zpravodajství Radkou Markovou studentům umožní zapojit se do liveblogu, v němž bude ČTK rovněž zaznamenávat to nejzajímavější z Multimediálního dne.

Šéfredaktorka zpravodajství ČTK také pro vysokoškoláky připravila workshop Stoletá ČTK jako moderní multimediální agentura. Ukáže na něm, jak práce v národní tiskové agentuře vypadala dříve a jak vypadá nyní, co musí umět její reportéři. Bude se studenty diskutovat mimo jiné o tom, k čemu je dobrá „Četka“ v době sociálních sítí.

ČTK letos 28. října oslavila stejně jako republika sto let od svého založení. V posledních měsících posiluje svou spolupráci se školami, zejména vysokými. Kromě akce na brněnské univerzitě chystá ještě do konce roku mimo jiné spole