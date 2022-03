Technologičtí giganti řeší, jak přistupovat k ruským médiím a propagandě

Washington - V době, kdy válku na Ukrajině sledují lidé po celém světě na sociálních sítích, čelí velké technologické společnosti sílícím výzvám, aby zabránily ruským státním médiím používat sociální sítě k šíření propagandy a dezinformací, píše agentura AP.

Google oznámil, že "okamžitě" zablokuje youtubové kanály těchto platforem v Evropě, ale připustil, že "bude chvíli trvat, než naše systémy začnou plně fungovat".

Jiné technologické společnosti s americkými majiteli dosud zvolily skromnější změny, jako je omezení dosahu Kremlu, označování příspěvků tak, aby uživatelé věděli, že jejich zdrojem je ruská vláda, a odříznutí ruských státních orgánů od jakýchkoliv příjmů z reklam.

Změny jsou opatrným balancováním, jehož cílem je zpomalit pumpování kremelské propagandy do sociálních sítí, aniž by to ruské úřady rozhněvalo natolik, že by se v době války rozhodly odříznout od těchto platforem vlastní občany. Agentuře AP to sdělila Katie Harbathová, která ve ve Facebooku řídila oddělení veřejné politiky.

"Snaží se jít po této tenké hranici, je to takový tanec mezi vejci," poznamenala Harbathová, která nyní vede odbor pro technologie a demokracii v Mezinárodním republikánském institutu (IRI). "Chceme se postavit Rusku, ale také tam nechceme být zrušeni. Jak daleko můžeme zajít?" uvedla.

Společnost Meta, která vlastní Facebook a Instagram, v pondělí oznámila, že v Evropě omezí přístup k Moskvou podporované stanici RT (Russia Today) a internetovému serveru Sputnik. Stalo se tak poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová o víkendu oznámila, že úředníci pracují na zákazu těchto stránek v celé EU. Google dnes zmíněné ruské kanály zablokoval na YouTube v Evropě.

Spojené státy podobné rozhodnutí neučinily a sankce proti ruským státním médiím nezavedly. Americké technologické společnosti se tak s otázkou, jak omezit dosah Kremlu, potýkají samy a výsledky jsou smíšené, píše AP.

Účty RT a dalších ruských státních médií jsou na facebooku v USA stále dostupné. Společnost Twitter v pondělí oznámila, že přidá štítky k obsahu z kremelských webů. V této souvislosti uvedla, že v posledních dnech zaznamenala denně přes 45.000 tweetů od uživatelů, kteří sdíleli odkazy na média napojená na Rusko. Společnost zároveň uvedla, že ve své vyhledávací funkci nebude doporučovat ani odkazovat uživatele na webové stránky přidružené k Rusku.

Meta o víkendu také oznámila, že zakáže reklamy ruských státních médií a že odstranila síť 40 falešných profilů, stránek a skupin, které publikovaly proruské příspěvky. Inkriminovaná síť využívala fiktivní novináře a odborníky, ale neměla příliš velké publikum. Facebook začal označovat státem kontrolovaná média v roce 2020.

Společnost Microsoft mezitím oznámila, že nebude zveřejňovat obsah nebo reklamy RT a Sputniku a nebude nabízet aplikace RT ve svém obchodě s aplikacemi. YouTube společnosti Google zakázal ruským státním médiím z této platformy finančně těžit prostřednictvím reklam, ačkoli tam ruská média nadále nahrávají videa každých pár minut. V Evropě však provozovatel YouTube dnes s okamžitou platností zablokoval kanály spojené s televizí RT a webem Sputnik.

Čínská platforma TikTok, která je díky krátkým vtipným videím populární v USA, naopak nechává proruskou propagandu na své platformě vzkvétat. Na žádost AP o komentář TikTok nereagoval.

Na nedávném videu, zveřejněném na kanálu RT na TikToku, je klip Stevea Bannona, bývalého poradce exprezidenta USA Donalda Trumpa, který nyní moderuje podcast se zálibou v dezinformacích a konspiračních teoriích.

"Ukrajina ani není země. Je to svým způsobem koncept," prohlásil Bannon , přičemž opakoval tvrzení ruského prezidenta Vladimira Putina. "Takže když mluvíme o suverenitě a sebeurčení, je to jen zkorumpovaná oblast, kterou Clintonovi proměnili v kolonii, kde mohou krást peníze," prohlásil Bannon.

Snahy Facebooku omezit dosah ruských státních médií již vyvolaly hněv ruských představitelů. Minulý týden zástupci společnosti Meta uvedli, že odmítli ruskou žádost o zastavení ověřování faktů nebo označování příspěvků ruských státních médií. Představitelé Kremlu reagovali omezením přístupu na facebook.

Meta také odmítla žádosti představitelů Ukrajiny, kteří ji požádali, aby zabránila v přístupu k jejím platformám v Rusku. Takový krok by podle Nicka Clegga, nedávno jmenovaného viceprezidenta pro globální záležitosti ve společnosti Meta, zabránil běžným Rusům používat platformy společnosti k tomu, aby se dozvěděli o válce, vyjádřili své názory nebo organizovali protesty.

"Věříme, že vypnutí našich služeb by umlčelo důležité projevy v rozhodující chvíli," napsal Clegg v neděli na twitteru.

Agresivnější označování státních médií a kroky ke snížení upozorňování na jejich obsah on-line by mohly šíření škodlivého materiálu omezit, aniž by došlo k odříznutí klíčového zdroje informací, míní Alexandra Givensová, která je ředitelkou washingtonského neziskového Centra pro demokracii a technologie. "Tyto platformy jsou cestou, jak se disidenti mohou organizovat a odporovat," poznamenala. "Nejjasnějším náznakem toho je, že se režim snažil odstranit přístup k facebooku a twitteru," dodala.

Rusko strávilo roky vytvářením svého rozsáhlého propagandistického aparátu, který se může pochlubit desítkami stránek, jež cílí na miliony lidí v různých jazycích. Tato příprava ztěžuje jakékoli technologické společnosti rychlou reakci, řekl Graham Shellenberger z Miburo Solutions, což je společnost, která sleduje dezinformace.

"Je to systém, který se budoval více než deset let, zejména pokud jde o Ukrajinu," poznamenal Shellenberger. Dodal, že Rusko vytvořilo rozsáhlou síť stránek a komunikačních kanálů, "a najednou proti tomu začínáme zasahovat".