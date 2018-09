Liberec - Technické muzeum v Liberci dnes poprvé zpřístupnilo expozici, jež je zaměřená na místní tramvajovou a autobusovou dopravu. Dokončená ještě sice zcela není, lidem ale umožnilo muzeum dovnitř nahlédnout v rámci Dne evropského dědictví.

"Hotová je zatím asi z 90 procent. Když tam ale děláme, tak se lidé ptají a nakukují, proto jsme ji otevřeli," řekl ČTK předseda spolku Boveraclub Tomáš Krebs. Spolek expozici pro muzeum připravuje a je vlastníkem většiny artefaktů.

Podle ředitele muzea Jiřího Němečka by se plnohodnotnou součástí muzea měla nová expozice stát za měsíc a půl. "Bude to čtvrtý pavilon. Definitivně ho otevřeme 28. října," uvedl.

Podle Krebse musejí ještě dodělat popisky, cizojazyčné verze a přivézt dva vraky tramvají. "Jedna je z roku 1897 a je to první liberecká tramvaj, co tady otevírala dopravu. A druhá skříň je z roku 1930," řekl předseda spolku.

Uvnitř pavilonu s dvěma výstavními sály už podle něj jsou tři tramvaje získané v zahraničí. Dvě přivezl Boveraclub z východoněmecké Jeny. Jde o soupravu jedenáctitunového motorového vozu a osmitunového vlečného vozu, který byl v roce 1967 vyroben v Praze v tehdejší ČKD. Motorový vůz pochází z roku 1973 z produkce RAW Berlin. V areálu je také čtyřnápravová tramvaj z roku 1916, která vozila cestující ve švýcarské Basileji do roku 2002 na příměstské trati do Dornachu. V hale jsou i dva historické autobusy, Praga z roku 1947 a o 30 let mladší Avie Ikarus. "Jsou pojízdné, ale oba autobusy čekají na renovaci a uvedení do původního stavu," dodal Krebs. Kromě skutečných dopravních prostředků jsou v pavilonu také fotografie, texty o historii dopravy v Liberci a Jablonci a ve vitrínách je kolem 60 modelů a dalších artefaktů.

Technické muzeum je v areálu výstaviště od roku 2014, postupně ho rozšiřují nadšenci do staré techniky. Město, jemuž areál patří, je podporuje. Vše zaštiťuje spolek Technické muzeum Liberec a na vzniku expozic se podílejí sběratelé či jiné spolky jako v případě Boveraclubu. Díky tomu se muzeum postupně rozrůstá. Jsou tam expozice věnované průmyslu, všeobecně dopravním prostředkům a luxusním automobilům značek jako Rolls-Royce či Cadillac. Přibýt by měla expozice historie železniční dopravy a v plánech je i vytvoření expozice zaměřené na letectví.