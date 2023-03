Technici evidují častější ucpávání plynových kotlů, mohou hůř topit

Praha - Servisní firmy začaly v posledních týdnech evidovat případy častějšího zanášení plynových kotlů nečistotami. Technici zatím evidují desítky takových případů. Výrobci to podle nich přičítají zejména změně v dovozu plynu. Důsledkem zanášení může být jak horší výhřevnost kotlů, tak případně i jejich poškození. Samotná kvalita plynu by přitom měla odpovídat normám. Vyplývá to z aktuálních informací firem pro ČTK. Zákazníkům proto doporučují pravidelnou údržbu svých kotlů a případně i častější čištění.

Několik desítek stížností na ucpání plynových kotlů a v některých případech i jejich poškození v uplynulých dnech už zaznamenalo rovněž ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), uvedl v pondělí ministr Jozef Síkela (za STAN). Podle něj při kontrolách na vstupu plynu do Česka žádné anomálie v jeho složení odhaleny nebyly. Věc nyní řeší s Českým plynárenským svazem, společností Net4gas, která zajišťuje přepravu zemního plynu přes Českou republiku, a také Energetickým regulačním úřadem.

Podle informací techniků je po celé republice zatím hlášeno několik desítek případů zanášení spotřebičů nečistotami. Český plynárenský svaz upozornil, že nečistoty se usazují hlavně na měděných instalacích, nejde však dosud o plošný problém. "Šetřením distribučních společností bylo potvrzeno, že nečistoty v podobě sulfidu měďnatého nepřicházejí do odběrného místa plynovody, ale tvoří se až na odběrných místech," uvedl svaz ve zprávě, kterou dostala servisní společnost Seplyko. Kvalita plynu ovšem podle svazu odpovídá normám. Svaz zároveň doporučil kontrolu a vyčištění všech sítek a filtrů nebo dodatečnou instalací nových filtrů.

"Máme informace od výrobců, že těchto případů přibývá," řekl ČTK Martin Šácha ze společnosti Plynoservis Jílek. Důsledkem ucpání kotlů podle něj často je například horší výhřevnost. Jako nejrizikovější v tomto ohledu označil atmosférické kotle, které mohou při zanášení některých částí kotle hůř topit a navíc vynášet zplodiny. Zároveň však upozornil, že případy se mohou lišit podle toho, jak jednotliví zákazníci své kotle udržují. Při pravidelné kontrole se podle něj možné problémy mohou zjistit včas, což předchází poškození kotlů.

Společnost Jirsakservis se zatím s podobnými případy nesetkala, rovněž však dostala od výrobců zprávy o jejich možném výskytu. Podle ní jde zejména o nánosy v plynovodu, které zanáší především ventily. Jako řešení vidí kromě čištění také možnou výměnu některých dílů nebo instalaci filtru.

Do Česka se už nedováží žádný ruský plyn. Hospodářské noviny minulý týden informovaly o tom, že plyn mířící do Česka ze Západu obsahuje více sirovodíku. U některých kotlů to údajně může vést k poškození, oprava vyjde na tisíce korun. Plyn, který nyní domácnosti i firmy odebírají, pochází z Norska a LNG terminálů.