TCHIBO: S respektem k českým zvyklostem

Pokud bychom hledali značku, která nabízí Čechům jejich nejoblíbenější praženou kávu, rozšířila svou působnost o kamenné obchody i e-shop a zlákala zdejší spotřebitele na kombinaci kávy s limonádou, padne volba na brand, který vznikl spojením příjmení Tchiling a slova Bohne.

Společnost Tchibo je v povědomí zákazníků zapsána nejen jako prodejce kávy a spotřebního zboží, ale také jako inovátor a firma, která přináší překvapení a inspiraci. Tuto charakteristiku jí vtiskl její zakladatel Max Herz. Káva byla jeho celoživotní vášní. Už jako 15letý odešel ze školy a začal se zaučovat v centru obchodu s kávou. Tam se naučil rozlišovat různé druhy kávových zrn, pražit je a porozumět celkovému umění této voňavé suroviny. Coby degustátor a kontrolor kvality měl v popisu práce jedinou věc – testovat kávu, která do jednoho z hlavních evropských přístavů proudila z celého světa. Přičichnout, poválet po jazyku, vyplivnout, ohodnotit…

Pokud by byl Max Herz jen znalcem kávy, celý příběh mohl v tomto bodě rychle skončit. Jenže on své odborné znalosti spojil s dalšími charakteristickými vlastnostmi: s obchodním duchem, citem pro potřeby zákazníků a přirozenou pracovitostí. Vznik značky Tchibo tak na sebe nedal dlouho čekat.

Češi první na světě

Zkušenost Čechů se značkou Tchibo se datuje od roku 1991, kdy společnost vstoupila na tehdejší Československý trh. Stalo se tak převzetím Balíren obchodu Jihlava. Od té doby česká odnož rychle dohání situaci v rodném Německu. Z místní a jediné pražené zrnkové kávy se pod vedením Tchibo stává v roce 1993 Jihlavanka. V roce 2004 se otevírá první kamenný obchod Tchibo v Brně, včetně nabídky spotřebního zboží, a jsou budována první prodejní místa v obchodních řetězcích. V roce 2008 přichází Tchibo v České republice s internetovým obchodem www.tchibo.cz.

Devět let nato Tchibo hrdě oznámilo, že Češi jako první na světě ochutnají spojení kávy a citrusové limonády. „Zvědavost nám dává chuť objevovat. A vždycky nás zavede o kousek dál. Díky ní máme víc vzrušujících zážitků, ale také víc průšvihů. Zvědavost se také neustále na něco ptá. Třeba proč nesmíchat kávu s limonádou?,” odůvodnila tento krok firma.

Název dal novince dávný nápoj mazagran. Vznikl v době, kdy francouzští legionáři v Alžírsku dumali nad tím, jak nejlépe zahnat žízeň ve spalujícím vedru. Jejich zvědavost je dovedla až ke spojení kávy a citronové šťávy se sodovkou. Výsledkem byl nápoj pojmenovaný podle pevnosti Mazagran, kterou zrovna obléhali. Na vývojový tým centrály Tchibo v Hamburku udělal takový dojem, že přípravu komerční podoby této kávové limonády svěřil do rukou české pobočky. Ta jí dala název Mazagrande, chuť i design a od roku 2017, kdy tato novinka spatřila světlo světa a dostala se na pulty českých obchodů, se postupně šíří dál po světě. Výhodou je, že obsahuje jen přírodní složky a obejde se bez přidaného cukru. Momentálně jsou k dostání i verze s vyšším obsahem kofeinu a další nové ovocné příchutě.

Jednička mezi praženými Kávami

Druhým primátem, jímž se může Tchibo v Česku pyšnit, je káva Jihlavanka – dlouhodobě nejprodávanější pražená káva na českém trhu. Od časů, kdy Tchibo převzalo v Jihlavě tamní Balírny a vytvořilo značku Jihlavanka, přibylo k původní variantě Standard Original sedm nových verzí. V září letošního roku, spolu s novou kampaní, byla uvedena na trh osmá - Jihlavanka Café Arabica. Jde o první kávu v portfoliu značky s obsahem zrn odrůdy Arabica. Je speciálně namleta a upražena pro alternativní způsoby přípravy kávy, jako je moka konvička, french press nebo filtr.

To, co dodnes dělá z Jihlavanky pravou českou kávu, je receptura její přípravy, která respektuje chuťové preference domácích konzumentů. Hodnoty značky i tradiční receptura sahají do doby před příchodem společnosti Tchibo.

Vše začalo před více než 60 lety v Jihlavě. Předchůdce této kávy spadal pod Balírny obchodu a neměl vlastní značku. S nástupem společnosti Tchibo se do obchodů dostala novinková Jihlavanka a nový design obalů, na níž figuroval název kávy jako doplněk značky B. Písmeno B se posléze z obalů postupně vytrácelo, až vynikla jako hlavní Jihlavanka. Stavěla na vlastnostech jediné kávy, která se tu před revolucí vyráběla - tzv. česká chuť s preferencí Robusty především pro přípravu horkého nápoje „na turka“. První reklamní kampaň běžela v roce 1996 a prodeje hned vyskočily.

V letech 2001 a 2004 byly představeny ikonické reklamy „Pekař“ a „Cukrář“. Reklamu s pekařem a sloganem „Voní hezky“ si dodnes pamatují nejen konzumenti kávy Jihlavanka.

V roce 2011 prochází značka osvěžením tohoto zavedeného způsobu komunikace a dosahuje historicky nejvyššího tržního podílu jak v objemu, tak v hodnotě.

Prioritou je udržitelná Produkce

Dnes je Tchibo jedním z největších mezinárodně působících maloobchodních prodejců. Disponuje mnohokanálovým distribučním systémem s vlastními obchody a má silné zastoupení v maloobchodě. Svou nabídkou pokrývá více než 75 procent všech kategorií spotřebního zboží. Inovátorem a lídrem se snaží být nejen v nabídce zboží, ale i ve způsobu podnikání. Proto je již od roku 2006 nedílnou součástí firemní strategie i odpovědný přístup k podnikání.

Tchibo se angažuje v mnoha projektech v rozvojových zemích, zaměřených na trvale udržitelnou produkci kávy, bavlny či dřeva i zajištění odpovídajících pracovních a životních podmínek malopěstitelů i pracovníků v továrnách. Aktuálně je třetím největším prodejcem výrobků z biobavlny na světě.

V roce 2018 pocházelo z trvale udržitelných zdrojů téměř 40 procent kávy Tchibo, 100 procent zahradního nábytku z tropického a boreálního dřeva a 86 procent bavlny po-užité na výrobu textilu. Tímto způsobem se Tchibo, které je stále rodinným podnikem, snaží zajistit, aby i v budoucnu mohlo svým zákazníkům nabídnout to, co dělá Tchibo Tchibem: praženou kávu té nejvyšší kvality a každý týden novou kolekci spotřebního zboží.