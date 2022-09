Tchajwanským průlivem propluly bojové lodě USA a Kanady

Washington - Tchajwanským průlivem propluly dvě bojové lodě amerického a kanadského námořnictva. Informovala o tom dnes stanice CNN. Stalo se tak několik dnů poté, co americký prezident Joe Biden prohlásil, že by USA mohly vojensky bránit Tchaj-wan v případě "bezprecedentního útoku" ze strany Číny. Proplutí obou lodí označil Washington za "rutinní". Čína uvedla, že plavidla monitorovala a varovala.

Americký raketový křižník USS Higgins proplul společně s kanadskou fregatou HMCS Vancouver Tchajwanským průliv v úterý. Podle mluvčího amerického námořnictva Marka Langforda manévr svědčí o závazku Spojených států a spojenců udržet svobodný indo-pacifický prostor. Samotný pohyb lodí označilo námořnictvo za rutinní. Lodě propluly koridorem, který se nachází mimo výsostné vody pobřežních států.

Čína uvedla, že lodě monitorovala a varovala. Čínské ozbrojené síly podle Pekingu jsou ve vysokém stupni pohotovosti a jsou pevně odhodlané "odrazit všechny hrozby a provokace". Mluvčí vlády v Pekingu dnes také prohlásil, že Čína vyvine co největší snahu, aby dosáhla mírového sjednocení s Tchaj-wanem. Peking má stále stejné odhodlání bránit své území, dodal mluvčí

Plutí lodí monitoroval i Tchaj-wan, podle které však situace zůstala v normálu..

Manévr obou lodí se stal poté, co americký prezident Biden v nedělním rozhovoru se stanicí CBS uvedl, že by američtí vojáci bránili Tchaj-wan v případě "bezprecedentního útoku" ze strany Číny. To podle stanice CNN přililo další olej do ohně v napjatých vztazích mezi Washingtonem a Pekingem. Čína totiž prudce reagovala na srpnovou návštěvu na Tchaj-wanu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a v reakci na to uspořádala rozsáhlé námořní a letecké cvičení u tchajwanských vod.

Biden v rozhovoru znovu vykročil z rámce dlouhodobě prezentovaného amerického postoje k Tchaj-wanu, podotkla agentura Reuters. Washington udržuje oficiální diplomatické vztahy pouze s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí přerušil v roce 1979. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy neoficiální styky. Biden v nejnovějším rozhovoru přitom zopakoval, že USA nepodporují tchajwanskou nezávislost a uznávají politiku jedné Číny.

Čína považuje Tchaj-wan za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.