Tchajwanské linky na výrobu roušek můžou do ČR zamířit za měsíc

Praha - Linky na výrobu roušek a respirátorů, které Česku darovala tchajwanská firma Autoland Technology, by mohly být z Asie poslány na přelomu listopadu a prosince. Společnost také hodlá kolem 6. listopadu dodat do Česka 100.000 respirátorů jako humanitární dar - půjde o polovinu přislíbených ochranných prostředků, které firma jako pomoc pro Česku vyrobí a pošle. Na dotaz ČTK to dnes uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová. Záměr darovat Česku výrobní linky potvrdil po zářijové návštěvě českých senátorů na Tchaj-wanu ředitel společnosti Kchuo Li-lin.

"Linky jsou nyní dokončovány, kalibrovány a testovány. Autoland požaduje vyslání odborných techniků na zaškolení na Tchaj-wan. Následně by mohly být linky na přelomu listopadu a prosince expedovány," sdělila náměstkyně. V Česku by podle ní měl zařízení převzít částečně stát prostřednictvím státního podniku. "Rádi bychom dali prostor i využití linek pro společensky přínosné projekty. Chceme vypsat výzvu," dodala náměstkyně.

Senátoři v čele s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS) dohodli v polovině října s ministry průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO) a zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) konkrétní kroky, které měly k přijetí a využití pěti automatizovaných linek na výrobu roušek z Tchaj-wanu vést. Petříček tehdy uvedl, že jeho úřad dodá diplomatickou podporu, která zahrnuje darovací smlouvu, a výjimky pro personál z Tchaj-wanu, a Havlíčkovo ministerstvo průmyslu a obchodu zajistí provozovatele.

Čeští enátoři navštívili Tchaj-wan k velké nelibosti Číny, která ostrovní zemi považuje za svou vzbouřenou provincii. Tchajwanskou misi opakovaně kritizovali prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO). Zastání naopak Vystrčil nalezl u části opozice či u některých evropských zemí a USA.

Tisková tajemnice Senátu Sue Nguyen potvrdila, že o tématu se dnes uskutečnila pracovní schůzka za účasti zástupců zapojených ministerstev. "Předmětem diskuse byly možné postupy k přijetí, dopravě a využití daru. V tuto chvíli jsou jednotlivé možnosti podrobněji prověřovány. Výrobní linky budou na Tchaj-wanu zkompletovány v řádech několika týdnů," sdělila. Vystrčil po schůzce řekl Českému rozhlasu, že stroje se mají v Česku zprovoznit v prosinci.

Každá linka podle dřívějších informací vyrobí 30 zdravotnických roušek nebo respirátorů za minutu, za týden je to tedy kolem milionu roušek nebo respirátorů. Hospodářské noviny v pondělí uvedly, že kdo bude linku obsluhovat, se rozhodne podle toho, zda stát upřednostní výrobu roušek, nebo respirátorů, stroj z Tchaj-wanu zvládá oba typy ochranných pomůcek. Vystrčil listu řekl, že možných variant je několik, linky by podle něj mohla převzít například Správa státních hmotných rezerv.