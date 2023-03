Tchajwanská prezidentka před odletem do USA řekla, že nepodlehne tlaku

Tchaj-pej - Vnější tlak nezastaví naše odhodlání vydat se do světa. Před odletem do Spojených států a Střední Ameriky to dnes podle agentury Reuters uvedla tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, zatímco Peking její cestu kritizuje a hrozí zhoršením americko-čínských vztahů.

"Jsme klidní a sebevědomí, nebudeme ustupovat ani provokovat," uvedla prezidentka na tchajwanském mezinárodním letišti Tchao-jüan. "Tchaj-wan bude pevně kráčet po cestě svobody a demokracie a vydá se do světa. Ačkoliv je tato cesta těžká, Tchaj-wan není sám," dodala.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany. Peking plánovanou návštěvu opakovaně odsoudil, přičemž uvedl, že je "rezolutně proti jakýmkoli kontaktům mezi vládami Spojených států a Tchaj-wanu".

Mluvčí kanceláře pro záležitosti Tchaj-wanu čínské vlády Ču Feng-lien dnes před odletem Cchaj prohlásila, že tchajwanská prezidentka Spojenými státy neprojíždí pouze skrze letiště a hotely, ale má v úmyslu se setkat s americkými představiteli a zákonodárci. "Pokud bude mít kontakt s předsedou americké Sněmovny reprezentantů (Kevinem) McCarthym, bude to další provokace, která vážně porušuje zásadu jedné Číny, poškozuje svrchovanost a územní celistvost Číny a ničí mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu," uvedla mluvčí. Dodala, že Čína by v takovém případě ostře reagovala, podrobnosti ale nesdělila.

Cchaj míří do Guatemaly a Belize. Po cestě tam se zastaví v New Yorku a na zpáteční cestě v Los Angeles. Ačkoli to není oficiálně potvrzeno, očekává se, že se během pobytu v Kalifornii setká s McCarthym, píše Reuters.

Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby již dříve uvedl, že není důvod, aby Čína na cestu tchajwanské prezidentky reagovala přehnaně, přičemž poznamenal, že se jedná o neoficiální návštěvu.

Spojené státy, jako většina zemí světa, považují Tchaj-wan za součást Číny a diplomatické vztahy s ostrovem nemají, jsou ale jeho nejvýznamnějším mezinárodním spojencem a dodavatelem zbraní.

Na návštěvě Tchaj-wanu je nyní předsedkyně české Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. S prezidentkou Cchaj se setkala v Tchaj-peji začátkem týdne, přičemž uvedla, že nikdo nemůže Českou republiku a Tchaj-wan odradit od toho, aby ctily práva, jako je svoboda, demokracie a ochrana lidských práv. Čínské velvyslanectví v ČR návštěvu Pekarové Adamové na Tchaj-wanu odsoudilo a vyzvalo Česko, aby dodržovalo princip jedné Číny