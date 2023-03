Tchajwanská prezidentka navštíví USA, Čína proti tomu protestuje

Tchaj-pej/Washington/Peking - Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen se při své cestě do zemí Střední Ameriky zastaví v Los Angeles a v New Yorku. Podle agentury Reuters to dnes oznámila tchajwanská prezidentská kancelář. Čína, která považuje Tchaj-wan za své území, plány prezidentky Cchaj kritizovala a uvedla, že předložila Washingtonu oficiální protest.

"Cchaj Jing-wen se v rámci své cesty do Guatemaly a Belize zastaví v New Yorku a Los Angeles. Z Tchaj-peje odcestuje 29. března a zpět se vrátí 7. dubna," uvedla mluvčí tchajwanské prezidentské kanceláře Lin Jü-čchan.

Podle zdrojů agentury Reuters by se Cchaj Jing-wen měla ve Spojených státech setkat s předsedou americké Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym. Tchajwanská prezidentská kancelář tuto informaci ale zatím nepotvrdila.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany. Peking ostatní země upozorňuje, aby nejednaly s tchajwanskými představiteli, a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin dnes řekl, Čína je "rezolutně proti jakýmkoli kontaktům mezi vládami Spojených států a Tchaj-wanu". "Jakékoli provokace a snahy (Tchaj-wanu) o tajné dohody s vnějšími silami s cílem získat nezávislost jsou předem odsouzeny k nezdaru," prohlásil Wang.

Vysoký americký představitel citovaný agenturou Reuters připomněl, že tchajwanští prezidenti, včetně Cchaj, se pravidelně zastavují v USA, když směřují do středoamerických zemí, s nimiž má ostrov diplomatické vztahy. Ačkoli jsou takovéto návštěvy tchajwanských prezidentů ve Spojených státech neoficiální, jsou pravidelně využívány ke schůzkám na vysoké úrovni, podotýká agentura Reuters.

Spojené státy, jako většina zemí světa, považují Tchaj-wan za součást Číny a diplomatické vztahy s ostrovem nemají, jsou ale jeho nejvýznamnějším mezinárodním spojencem a dodavatelem zbraní.

"Každý tchajwanský prezident se při svých cestách ve Spojených státech zastavil a sama Cchaj tak od svého nástupu do úřadu v roce 2016 učinila šestkrát, naposledy to bylo v roce 2019. Při všech těchto cestách se Cchaj setkala s americkými kongresmany," řekl americký činitel. Čínu vyzval, aby návštěvu Cchaj v USA nepoužila jako záminku k agresivním akcím proti Tchaj-wanu.