Tchajwanská firma potvrdila, že ČR daruje linky na výrobu roušek

Praha - Ředitel tchajwanské společnosti Autoland Technology Kchuo Li-lin potvrdil, že jeho společnost daruje Česku pět linek na výrobu roušek. Věří, že by mohly být instalovány během listopadu. Uvedl to v dopise, který zaslal předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS). ČTK má dopis k dispozici.

O daru výrobních linek informovala tchajwanská média během návštěvy Vystrčila na Tchaj-wanu na začátku září. Otázka boje proti koronaviru byla jedním z témat návštěvy senátní, vědecké a podnikatelské delegace. Například při prohlídce Institutu pro průmyslový výzkum a technologie (Industrial Technology Research Institut - ITRI), největší výzkumné instituce na Tchaj-wanu, její zástupci Vystrčilovi řekli, že se díky institutu během několika týdnů podařilo na Tchaj-wanu připravit 90 výrobních linek na výrobu chirurgických roušek. Jejich produkce se tak zvýšila ze dvou milionů na 20 milionů denně. Tchaj-wanu se podařilo s pandemií díky řadě opatření vypořádat.

Server Lidovky.cz na začátku září uvedl, že by pět výrobních linek darovaných Autolandem mělo zajistit ochranu obličeje zhruba pro 120.000 zdravotnických pracovníků a Česku by ročně ušetřilo až pět miliard korun. Spolu s firmou Autoland Technology se na daru podílí skupina významných průmyslových podniků z jižní části Tchaj-wanu.

Kchuo v dopise Vystrčilovi píše, že jeho firma již do České republiky vyslala techniky a bude jednat s českou stranou ohledně technických podrobností. Zároveň ale poznamenává, že je potřeba vyřešit mnoho administrativních procedur, které vyžadují asistenci české vlády. Kchuo doufá, že se podaří vše dojednat co nejdříve, aby mohlo letadlo s linkami přistát v Praze do konce října. Instalovány by mohly být do poloviny listopadu.

Vystrčila za cestu na Tchaj-wan opakovaně kritizovali prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO). Ostře se proti ní ohradila Čína, která Tchaj-wan považuje za svou vzbouřenou provincii. Zastání naopak Vystrčil nalezl u části opozice či u některých evropských zemí a USA.