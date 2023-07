Tažné lano lanovky na Ještěd se přetrhlo už v roce 1944, zjistil badatel

Reprodukce fotografie neznámého autora dolní stanice lanovky na Ještěd ze 40. let minulého století. Od zahájení stavby ještědské lanovky letos uplyne 90 let, začala se stavět 15. června 1932.

Reprodukce fotografie neznámého autora dolní stanice lanovky na Ještěd ze 40. let minulého století. Od zahájení stavby ještědské lanovky letos uplyne 90 let, začala se stavět 15. června 1932. ČTK/Repro ČTK

Liberec - Přetržení tažného lana s následným pádem kabiny lanovky na Ještěd v Liberci před dvěma lety nebylo první takovou nehodou v její historii, jak se dosud uvádělo. Badatel ze Severočeského muzea v Liberci Ivan Rous zjistil, že tažné lano lanovky prasklo už v roce 1944. Tehdy ale měla lanovka dvě tažná lana a nehoda neměla tragické následky jako ta na konci října 2021, kdy zemřel průvodčí v jedné z kabin.

"V roce 1944 to bylo spojeno s nějakým úrazem, ale ten úraz nastal až při evakuaci z lanovky. To znamená, nesouvisel s tím systémem lanovky," řekl ČTK Rous. Drobná nehoda se podle něj na lanovce zřejmě stala i v 50. letech minulého století, kdy se následně musely vyměnit kabiny lanovky. Strojník tehdy možná lanovku nedobrzdil a kabina ve stanici nabourala.

Lanovka se starým systém jezdila na Ještěd do rekonstrukce, která se dělala mezi lety 1971 a 1974. A přestože původní i nová lanovka fungovaly na podobném principu, systém jištění byl rozdílný. Původní lanovka z roku 1933 měla dvě tažná a dvě přítažná lana, ale žádnou nouzovou brzdu. "Ten systém byl udělán tak, že kdyby náhodou prasklo jedno z těch tažných lan, tak napínací kotouče se vychýlí, vypnou koncový spínač a lanovka se zastaví," vysvětlil fungování původní lanovky Rous. To se také stalo při nehodě v roce 1944.

Po rekonstrukci v 70. letech "zůstalo" lanovce po jednom tažném a přítažném laně. "Protože lanovka byla jenom na jednom tažném laně, tak žádný projektant by ji neprojektoval bez nějakých dalších bezpečnostních prvků," řekl Rous. Nová lanovka tak dostala čelisťovou brzdu se třemi různými prvky aktivace, z toho dva byly automatické. "To znamená, když to řeknu zjednodušeně, tak běhoun této nové generace byl vybaven brzdou a ta brzda měla tři nezávislé ovládací prvky. V tom byl asi ten největší rozdíl," dodal Rous.

Odpověď na otázku, proč nový systém jištění v roce 2021 při tragické nehodě selhal, může podle Rouse dát jen šetření odborníků. Z dokumentů, které měl ale možnost prostudovat, se domnívá, že oba automatické prvky jištění byly z neznámých důvodů v minulosti z lanovky odstraněny. Jeden z nich pravděpodobně už mezi lety 1975 a 1984.

Tragická nehoda se na lanovce stala 31. října 2021. Po přetržení tažného lana jedna z kabin spadla na zem zhruba z třicetimetrové výšky. Při nehodě zemřel průvodčí, v kabině pro 35 lidí byl sám. Třinácti cestujícím ve druhé kabině se nic nestalo, neboť zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Průvodčímu se podařilo ručně aktivovat záchrannou brzdu a kabinu, která prudce sjížděla zpátky k dolní stanici, zastavit.

Policisté vyšetřování nehody ani po bezmála dvou letech neuzavřeli, to samé platí i pro Drážní inspekci. Podle jejího generálního inspektora Jana Kučery šetření zřejmě potrvá ještě zhruba čtvrt roku.