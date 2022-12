Taxislužbu na pražském letišti bude od jara nově provozovat Uber

Praha - Taxislužbu na Letišti Václava Havla Praha bude od jara příštího roku nově provozovat společnost Uber. Zvítězila v koncesním řízení, do kterého se přihlásili dva uchazeči. Uber v něm garantoval pevně stanovenou cenu jízdy předem či zajištění dopravní obslužnosti v režimu 24 hodin denně. ČTK dnes o tom informovala mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Dosud provozují smluvní taxislužbu na letišti společnosti TAXI Praha a FIX.

"Taxi služba je pro nás klíčová. V koncesním řízení jsme kladli důraz na požadavky cestujících, kteří především chtějí znát cenu předem. Nový taxi operátor bude poskytovat své služby pod neustálou kontrolou letiště. Všechny jízdy, a to i ty, které budou mimo Prahu, musí být v souladu s nařízením o maximálních cenách,“ řekl člen představenstva Letiště Praha Jakub Puchalský.

"Svět se dynamicky mění a pokud nechceme zůstat pozadu, musíme na tento vývoj reagovat i soustavným zlepšováním nabídky služeb zákazníkům. Věřím, že nový provozovatel taxi služby naplní očekávání, která od něj v tomto ohledu vedení letiště má,“ dodal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Současným provozovatelům skončí smlouva v lednu 2023. Uber by podle letiště měl po podpisu smlouvy zahájit přípravu tak, aby mohl co nejdříve po uplynutí stávající smlouvy nabízet své služby. Letiště si v tendru vymezilo povinnost provozovatele před každou jízdou stanovit konečnou cenu, kterou vypočítá jeho software. Výsledná cena jízdného pak nesmí překročit dohodnutou cenu, a to ani při změně trasy nebo čekání v koloně. Cestující bude mít také možnost vždy zaplatit i bezhotovostně.

Cestující si jízdu vozem taxislužby budou moci objednat prostřednictvím svého telefonu bez nutnosti stažení aplikace, přes webové rozhraní a na kioscích v příletových halách na obou terminálech. Uber také bude muset podle smluvních podmínek zajistit požadovanou kvalitu a bezpečnost služeb. Řidiči budou muset mít veškerá oprávnění, hovořit česky a mít alespoň základní znalost angličtiny a reprezentativní oblečení. Uber rovněž garantoval vozový park ve stáří maximálně do pěti let z vozů převážně vyšší střední třídy. Zároveň bude muset přizpůsobovat počet dostupných vozů na letišti aktuální poptávce nebo zajistit převoz i lidem se sníženou schopností orientace.

Uber pokládá partnerství s pražským letištěm jako velký úspěch. "Víme, jak zásadní je kvalita dopravy z letiště nejen pro hlavní město, ale i pro celou Českou republiku. Můžeme tak ovlivnit pohled zahraničních návštěvníků na naši zemi již při úplně prvním kontaktu, což s sebou nese velký závazek. Jsme připraveni se ho zhostit s maximální zodpovědností a péčí,“ podotkl provozní manažer Uberu pro Českou republiku Štěpán Šindelář.

Cestující budou po potvrzení objednávky dostávat informaci o SPZ, modelu i barvě vozu, který jej z letiště odveze. Zároveň bude možné také spárování jízdy s konkrétním vozem skrze PIN kód, který pasažér získá při objednávce a bude si pak moci vybrat libovolný vůz stojící před terminálem. Podle letiště tuto technologii používají na jiných letištích, kde se čekací doby snížily v průměru o 50 procent.