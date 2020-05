Taxikáře léčeného ve VFN remdesivirem propustí domů

Praha - Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze dnes odpoledne propustí do domácího léčení muže, který se s nemocí covid-19 jako první v ČR léčil experimentálním lékem remdesivir. Informovala o tom Česká televize (ČT). Taxikář byl s vážným průběhem nemoci hospitalizován od 10. března a remdesivir mu byl podáván nitrožilně po dobu deseti dnů na přelomu března a dubna.

Ředitel VFN David Feltl před časem uvedl, že třiapadesátiletý muž je v dobrém zdravotním stavu. Minulý týden podstoupil test negativity na covid-19 a byl přeložen na standardní lůžkové oddělení. Více informací k propuštění a zdravotnímu stavu pacienta sdělí lékaři dnes po poledni na briefingu.

Muž byl do VFN převezen 15. března ve velmi vážném stavu z Thomayerovy nemocnice, kde byl pět dnů předtím přijat s podezřením na zápal plic, který potvrdil rentgen. Později se u něj objevily potíže s dechem, proto byl testován na přítomnost koronaviru, který se u pacienta potvrdil. Přes přeložení na JIP podle mluvčího Thomayerovy nemocnice Petra Sulka v důsledku onemocnění covid-19 muži selhaly plíce, proto byl převezen do VFN. Tam jej lékaři napojili na mimotělní oběh, který mu do krve dodával kyslík. Remdesivir mu začali podávat 24. března.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. V americké firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, původně měl být používán proti ebole. Do testování remdesiviru je v Praze zapojena také Nemocnice na Bulovce a motolská nemocnice. Lék budou používat také ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně.