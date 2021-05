Tatum v NBA srazil Brooklyn 50 body, Clippers uspěli v Dallasu

Jayson Tatum z Bostonu s míčem mezi hráči Brooklynu v utkání play off NBA, které se hrálo 28. května 2021.

Jayson Tatum z Bostonu s míčem mezi hráči Brooklynu v utkání play off NBA, které se hrálo 28. května 2021. ČTK/AP/Elise Amendola

New York - Křídelní hráč Bostonu Jayson Tatum nasázel v pátečním utkání NBA 50 bodů Brooklynu a s dosud nejlepším střeleckým výkonem letošního play off byl strůjcem vítězství 125:119. Celtics snížili stav série na 1:2 a v pondělí budou moci znovu ve své hale vyrovnat. Atlanta se ujala nad New Yorkem vedení 2:1 po domácí výhře 105:94, na vlastní palubovce se nezadařilo Dallasu, který po dvou triumfech v Los Angeles podlehl Clippers 108:118.

Tatum odehrál přes 40 minut a trefil 16 z 30 střel včetně pěti trojek a 13 z 15 šestek. Připsal si také sedm asistencí a šest doskoků a po Ricku Barrym a Michaelu Jordanovi se stal ve věku 23 let a 86 dní třetím nejmladším hráčem, jenž v play off na padesátibodovou hranici dosáhl.

"Byl ve stavu naprostého soustředění. Všichni víme, že jsme vyzvali nesmírně silný tým, a ví to i celý svět. Nebude to snadné, proto o sobě nesmíme mít žádné pochybnosti," řekl spoluhráč Marcus Smart, autor 23 bodů a pěti trojek. Tristan Thompson přispěl 19 body a 13 doskočenými míči. "Spousta hráčů se dnes předvedla v dobrém světle, Jayson byl nicméně jedinečný," dodal trenér Brad Stevens.

V poraženém týmu James Harden zaznamenal 41 bodů včetně sedmi trojek, 10 asistencí a sedm doskoků, Kevin Durant přidal 39 bodů a devět doskočených míčů.

Clippers se vzpamatovali ze dvou domácích porážek. Výrazně jim pomohl výkon dua Kawhi Leonard a Paul George: prvně jmenovaný si připsal 36 bodů a osm doskoků, druhý se postaral o 29 bodů, k nimž přidal sedm doskoků a čtyři asistence. Dallasu nestačil v domácí American Airlines Center před téměř 18 tisíci diváky ani skvělý výkon Luky Dončiče, jenž nasbíral 44 bodů včetně sedmi trojek a po devíti doskocích a asistencích.

Hráči Atlanty proti Knicks trefili z tříbodové vzdálenosti 16 z 27 střel a opírali o Traeho Younga, autora 21 bodů a 14 asistencí. Rozhodl týmový výkon, domácí měli dvojnásobný počet asistencí (28:14) a sedm jich nastřílelo dvouciferný počet bodů, Louis Williams přidal devět. V dresu Knicks se výrazněji prosadil jen Derrick Rose s 30 body, jeho spoluhráči ale trefili pouze 16 z 59 střel. Julius Randle, hvězda základní části, sice zaznamenal double double za 14 bodů a 11 doskoků, v sérii ale dosud proměnil jen 13 z 54 pokusů. "Musíme se (jejich obraně) přizpůsobit. Víme, že to dokážeme,“ řekl Randle.

Páteční výsledky 1. kola play off NBA:

Východní konference - 3. zápasy: Atlanta - New York 105:94 (stav série 2:1), Boston - Brooklyn 125:119 (stav série 1:2). Západní konference - 3. zápas: Dallas - LA Clippers 108:118 (stav série 2:1).