Tatum dovedl basketbalisty Bostonu 38 body k osmé výhře v řadě

New York - Basketbalisté Bostonu porazili Atlantu 105:95 a v NBA vybojovali osmé vítězství za sebou. Zasloužil se o to zejména Jayson Tatum, který zaznamenal 38 bodů a 10 doskoků. Celtics se posunuli před Toronto na šesté místo Východní konference znamenající přímou účast v play off.

Hawks přitom vedli celý první poločas až o 15 bodů. Ve třetí čtvrtině ale nastal velký obrat, Celtics hrací období vyhráli 42:23 a Tatum stihl 16 bodů včetně dvou trojek a smeče v závěru. Další trojkou a košem pak ve čtvrté čtvrtině zařídil desetibodové vedení, které už Boston udržel. Atlantě nepomohlo ani 30 bodů a 10 asistencí Traeho Younga.

Ve zbylém nedělním utkání byl Anthony Edwards z Minnesoty se 37 body strůjcem výhry 129:120 nad Indianou a ve věku 20 let a 192 dní se stal čtvrtým nejmladším hráčem v historii soutěže, který nastřílel 2500 bodů. Dříve se to povedlo jen hvězdám LeBronu Jamesovi, Kevinu Durantovi a Devinu Bookerovi. "Když Edwards hraje takto, tak jsme opravdu těžký soupeř pro každého. Rád sleduju, když předvádí takové výkony. Je těžké ho bránit,“ ocenil spoluhráče Patrick Beverley.

Výsledky NBA

Boston - Atlanta 105:95, Indiana - Minnesota 120:129.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 56 34 22 60,7 2. Boston 58 33 25 56,9 3. Toronto 55 31 24 56,4 4. Brooklyn 56 29 27 51,8 5. New York 57 25 32 43,9

Centrální divize:

1. Chicago 57 36 21 63,2 2. Cleveland 57 35 22 61,4 Milwaukee 57 35 22 61,4 4. Indiana 58 19 39 32,8 5. Detroit 56 12 44 21,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 57 37 20 64,9 2. Charlotte 58 29 29 50,0 3. Atlanta 56 26 30 46,4 4. Washington 55 25 30 45,5 5. Orlando 58 13 45 22,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 58 40 18 69,0 2. Dallas 57 33 24 57,9 3. New Orleans 56 22 34 39,3 4. San Antonio 57 22 35 38,6 5. Houston 55 15 40 27,3

Severozápadní divize:

1. Utah 56 35 21 62,5 2. Denver 56 31 25 55,4 3. Minnesota 57 30 27 52,6 4. Portland 57 23 34 40,4 5. Oklahoma City 56 17 39 30,4

Pacifická divize:

1. Phoenix 56 46 10 82,1 2. Golden State 57 42 15 73,7 3. LA Clippers 58 28 30 48,3 4. LA Lakers 57 26 31 45,6 5. Sacramento 58 22 36 37,9