Tatra Trucks s partnery vyvíjí vůz se systémem automatizovaného řízení

Kopřivnice (Novojičínsko) - Kopřivnická automobilka Tatra Trucks spolu s partnery vyvíjí vůz se systémem automatizovaného řízení. Na zkušebním polygonu testuje automobil Tatra Force, v jehož kabině při jízdách nesedí řidič, ale ovládá jej operátor pomocí dálkového ovládání. Do projektu autonomního řízení Tatra spolu s partnery investuje desítky milionů korun. ČTK to řekl mluvčí automobilky Andrej Čírtek.

"Projekt je rozdělen do tří fází, přičemž v současné době probíhá jeho první fáze, která představuje validaci systémů. Finálním cílem projektu je připravit nákladní vůz s automatizovaným řízením třetí úrovně, který bude schopen autonomní jízdy," uvedl Čírtek.

Zkoušený prototyp s dálkovým ovládáním je podle něj předobrazem vozidel, která mohou najít uplatnění u záchranářských jednotek i v průmyslu. "První aplikace těchto technologií do komerčního řešení by se mohla objevit v nejbližších letech," řekl mluvčí. Na projektu s Tatrou spolupracují tým Mobility Lab Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a společnost Valeo.

První fáze projektu zahrnuje integraci senzoriky do vozidla a zprovoznění asistenta odbočení a asistenta pasivní změny pruhu. "Ve druhé fázi bude vozidlo opatřeno Lidarem pro informativní detekci překážek. Ve třetí fázi už bude senzorika pomocí implementovaného softwarového a hardwarového rozhraní vozidlo sama směrově řídit, ovládat rychlost jízdy a také chod motoru nebo funkce převodovky i brzdového systému atd. To umožní navíc zprovoznit další pokročilé asistenční systémy," uvedl Čírtek.

Ředitel výzkumu a vývoje automobilky Radomír Smolka uvedl, že se snaží vyvinout vůz připravený i do nejtěžších provozních podmínek. "Musí mít tedy například senzory s vyšší odolností nebo disponovat systémem kybernetické bezpečnosti," uvedl Smolka. Například záchranářské a hasičské sbory podle něj ve stále větší míře poptávají vozidla s automatizovaným řízením či dálkovým ovládáním, která by mohla být bez osádky vysílána do nebezpečných zón.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Má přes 1400 zaměstnanců, dalších víc než 700 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie. Tatra Trucks patří do skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, dalším jejím akcionářem je skupina Promet Group Reného Matery. Loni automobilka dosáhla tržeb 7,12 miliardy korun, zákazníkům dodala 1326 vozů.