Tatra kolem světa 2 ukončila předčasně africkou část expedice

Praha - Organizátoři projektu Tatra kolem světa 2 předčasně ukončili kvůli šířící se nové jihoafrické mutaci koronaviru letošní africkou část expedice, která měla trvat do 17. prosince. Aktuálně se posádka nachází v Namibii a čeká na další vývoj situace, některým členům totiž byl zrušen let. ČTK to dnes řekla mluvčí projektu Kateřina Božková. Celkově ale projekt podle ní nekončí, příští rok bude expedice pokračovat cestou po Jižní Americe.

"Situace paradoxně v Africe je v klidu, v Evropě asi ne, podle toho co známe z médií. Aerolinky ruší lety, takže poslední skupina, která má dnes nebo zítra odlétat, nemá zatím nic jistého. Někdo má let zrušený, ten už to ví, někdo čeká, zatím ho zrušen nemá a doufá. Všichni jsou v takovém trošku napětí a očekávání, co bude dál, jak se mají zařídit," uvedl Tomáš Rohlík, který se k posádce Tatry kolem světa 2 připojil minulý týden.

Organizátoři projektu se zároveň rozhodli ukončit sbírku na zdravotnické vybavení pro nemocnici Alberta Schweitzera v gabonském Lambaréné. Sbírka začala 22. listopadu a zatím se v ní vybralo zhruba 227.000 korun. Projekt odkazoval na československou expedici Lambaréné, která v roce 1968 vezla do téže nemocnice zásilku léků a medicínské přístroje.

"Ano, našim záměrem je pomáhat, když je to v našich možnostech, ale díky tomu, co se ve světě děje ve spojení s covidem, jsme se rozhodli kampaň Lambaréné 22 na HitHit ukončit. Je to nejisté období a nebudeme našim podporovatelům a fanouškům slibovat něco, co sami ovlivnit nemůžeme," uvedl zakladatel projektu Tatra kolem světa 2 Marek Havlíček. Zároveň dodal, že medicínský materiál do nemocnice i přes to dopraví, ale ne pomocí expediční Tatry.

Expedice Tatra kolem světa 2 odstartovala druhou etapu své cesty letos v březnu z hlavního města Džibutska Džibuti. V současnosti je posádka v Namibii, kam dorazila koncem října. Cestovatelé letos, kromě zmíněných zemí, navštívili i Etiopii, Keňu, Ugandu, Tanzanii, Zambii, Zimbabwe, Jihoafrickou republiku a Botswanu.

Výprava navazuje na expedici Tatra kolem světa z konce 80. let. První expedice vyrazila v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky Tatra ve světě. Z cesty vznikly dva celovečerní filmy, které se tehdy nepromítaly a které až po letech objevil a loni představil divákům Český rozhlas. Plánovaný televizní seriál se neuskutečnil. Do Prahy se výprava vrátila v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí opadl. Jedním z hlavních cílů nynější expedice má být šíření dobrého jména Česka ve světě.

Nové variantě koronaviru s označením B1.1.529 dala Světová zdravotnická organizace (WHO) jméno omikron. Experti variantu poprvé zaznamenali v Jižní Africe 9. listopadu. Omikron vykazuje mnoho mutací, které podle vědců možná vedou ke snadnějšímu přenosu. Česká vláda v pátek schválila, že všichni Češi vracející se do České republiky z pobytu v Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Zambii nebo Mosambiku budou muset po návratu minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do Česka zakázaný úplně. Jedna z laboratoří v Česku dnes ověřuje podezření na výskyt varianty omikron. Výsledky by měly být v neděli.