Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejista Matyáš Hamrlík figuroval v zápise jako sedmý obránce Zlína, ale tušil, že si v Třinci připíše první extraligový start. Na led ho poslal v polovině úvodní třetiny jeho otec Martin, který je asistentem trenéra Beranů.

"Poklepal a ukázal, kdo jde. Pak mi hned na tabuli po střídání a také po třetině ukazoval i nějaké chyby. Takový lehce osobní trenér," uvedl v rozhovoru s novináři Hamrlík. "Je to dobré, výborné. Jsem rád, že tam je," doplnil osmnáctiletý bek na dotaz, jaké to je hrát pod svým tátou.

Bezprostřední reakci od něho po zápase neměl. "Ještě jsem ho neviděl. Ale on dneska moc nemluvil, má něco s hlasivkama," pousmál se Hamrlík, který odehrál pět střídání a necelé čtyři minuty. "Sem tam jsem měl nějaké krize, ale dobré. Odehrál jsem si to, žádné velké chyby. Kluci mě povzbuzovali, užil jsem si to," dodal.

Křest v extralize prožil na ledě druhého Třince, ale z toho si před zápasem velkou hlavu nedělal. "Byl jsem v pohodě, nebyl jsem vystresovaný. Chtěl jsem si to užít a byl jsem rád, že můžu jít s klukama na zápas. Byl jsem sedmý bek místo Kesona (Davida Noska), který má něco s ramenem. A věřil jsem, že tam i párkrát půjdu. Jsem rád, že se tak stalo," řekl Hamrlík, který převážně nastupuje ve zlínské juniorce. V první lize mužů odehrál jen dva zápasy za Přerov.

Za zlínské 'áčko' si Hamrlík už zahrál v přípravě, za úkol tehdy dostal, aby přibral a zesílil. "Možná se to lehce povedlo, ale jinak jsem na tom, tak nějak stejně," srovnával talentovaný bek, jenž svým pohybem na ledě připomíná otce. Zdědil po něm i přezdívku Larry. "Většina mi tak říká," přikývl Hamrlík. Vzorem mu v dětství byl nejen táta, ale i strýc Roman Hamrlík, další vynikající obránce, který si v NHL připsal přes tisíc startů.

Premiéra Matyáše Hamrlíka nebyla vítězná, Zlín podlehl v Třinci 1:2. "Bylo to vyrovnané, dobrý zápas. Mohli jsme i klidně vyhrát, dát víc gólů. Káša (Libor Kašík) nás taky podržel, chytal výborně," řekl k utkání Hamrlík. A na co bude z debutu vzpomínat? "Na kluky, jak mi pomáhali a říkali, abych byl v klidu. Uvidíme, jestli ještě bude šance hrát. Snad jo," dodal.