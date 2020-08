Tata Bojs zahrají s filharmonií a nadějemi z uměleckých škol

Brno - Skupina Tata Bojs se připravuje na společné vystoupení s Filharmonií Brno a mladými talenty ze základních uměleckých škol. Koncert měl být ozdobou festivalu Mozartovy děti, který se v květnovém termínu neuskutečnil kvůli pandemii koronaviru. Pro vystoupení s Tata Bojs pořadatelé našli náhradní termín.

"Nechtěli jsme žáky ze ZUŠ připravit o možnost zahrát si s velkým symfonickým orchestrem. Bývá to pro ně životní zážitek," uvedla v tiskové zprávě ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

V orchestru spolu s filharmoniky usednou u pultů tři desítky žáků ze sedmi škol. "Budou zastoupení téměř ve všech nástrojových skupinách, jeden žák dokonce hraje i na tubu," uvedl Petr Karas, ředitel ZUŠ Smetanova 8 Brno.

Tata Bojs, kteří patří k nejuznávanějším českým hudebním skupinám, zahrají s orchestrem 16 skladeb v symfonické úpravě. Doprovodí je navíc Klára Nemravová a skupina Clarinet Factory.

"Na koncerty s orchestrem se vždycky moc těšíme, protože to nebývá tak často, tím pádem je to pro nás takový malý svátek. Na ten brněnský se těšíme o to víc, že v orchestru usednou i 'mladí Mozarti', kteří svým talentem budou určitě krásně vyrovnávat naši absenci virtuozity," řekl Milan Cais, zpěvák a bubeník Tata Bojs.

Na koncert, který doprovodí i projekce, jsou v prodeji už jen místa na stání. Prostor Boby centra bude rozdělený na tři sektory tak, aby se jejich návštěvníci vzájemně nepotkali. "Pochopitelně pečlivě dbáme na to, abychom dodrželi všechna aktuální opatření, všude bude k dispozici dezinfekce, návštěvníci koncertu budou muset mít nasazené roušky," doplnila Kučerová.