Tata Bojs a Visací zámek přesunuli koncerty do virtuálního světa

Praha - Kapely Tata Bojs a Visací zámek, které stejně jako jejich hudební kolegové přišly o plánované koncerty, přesunuly vystoupení do virtuálního světa. Tata Bojs tradiční benefiční koncert v pražském Divadle v Celetné nabídnou 13. května jako živý online přenos s interaktivními prvky. Visací zámek zve svoje příznivce pod heslem Punk ani Koronáč nezastaví! na svůj první online koncert, který odehraje 16. května z haly v Tuchoměřicích u Prahy.

Tata Bojs s koncertním konceptem OnLive fanouškům vynahradí zrušený tradiční koncert v pražském Divadle v Celetné, jehož výdělek bude věnován Nadačnímu fondu Šestý smysl. Příznivci kapely z pražské Hanspaulky si mohou virtuální koncert, který se uskuteční stejně jako původně plánované vystoupení 13. května, užít bez ohledu na to, zda měli na původní koncert zakoupené vstupenky.

"Společně s agenturou Brainz Studios a společností AV Media jsme proto vymysleli takový formát, který se bude co nejvěrněji podobat reálnému koncertu a umožní s diváky navázat kontakt a vzít je co nejvíce do hry, aby i my jsme měli pocit živého koncertu," uvedl frontman Tata Bojs Milan Cais.

Při onlive přenosu vystoupení Tata Bojs bude mít divák, na rozdíl od běžných streamů, možnost interaktivity v prostoru divadla i v komunikaci s kapelou. Podobně jako v předchozích letech bude veškerý výtěžek z původně prodaných vstupenek a příspěvků zaslaných během koncertu darován Nadačnímu fondu Šestý smysl, který pomáhá zejména rodinám s handicapovanými dětmi, dětem z dětských domovů, v pěstounských rodinách nebo organizacím pečujícím o postižené.

Punkový Visaci zámek chystá live stream pod názvem Punk ani koronáč nezastaví! 16. května. "Kvůli koronáči bylo zrušené naše turné s kapelou E!E, proto jsme se rozhodli, že uděláme první livestreamový koncert v naší historii," sdělil zpěvák, skladatel a textař Jan Haubert. "Mělo by to vypadat jako koncert se vším všudy se světly a aparaturou, ale bez lidí," dodal.

V březnu vydal Visací zámek album Anarchie a total chaos. Nikdy nehrané skladby jako Na úřadě, Zlověstně palmy šumí nebo Polednice zazní na živo poprvé. "Zvláště z Polednice mám velkou radost. Nečekal jsem, že se do tříminutové kompozice podaří vměstnat baladu z mé milované Kytice. A ono to šlo jako po másle," podotkl Haubert.

Mimo novinkových pecek uslyší příznivci i osvědčené hity jako Traktor, Známka punku, Cigára a další.