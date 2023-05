TASS: Z ruské jednotky na východě Ukrajiny zběhlo sedm bývalých vězňů

Moskva - Ruské úřady zadržely většinu z bývalých trestanců, kteří se zbraní v ruce dnes zběhli z vojenské jednotky u Soledaru na východě Ukrajiny. Oznámila to dnes ruská státní agentura TASS.

"Ještě další dva jsme zadrželi. Pátráme ještě po jednom," citovala agentura svůj zdroj z bezpečnostních složek.

Z jednotky u Soledaru, který Rusové dobyli v lednu, dnes dezertovalo sedm bývalých vězňů. Tři z nich se podařilo zadržet v jedné restauraci, kde se opili. Dalšího dezertéra zastřelili ostatní zběhové, protože se chtěl vzdát, dodal TASS.

Britská vojenská rozvědka před několika dny upozornila na základě dostupných údajů na rostoucí počty zběhů z ruských jednotek. Ruské soudy podle nezávislých ruských žurnalistů za pět měsíců roku řešily už 1053 případů "svévolného vzdálení se od jednotky", což je více než za celý loňský rok. Soudy nyní dávají zběhům převážně podmíněné tresty, což znamená, že mohou být posláni do války proti Ukrajině. Snaha Ruska o upevnění disciplíny vojáků se zatím zaměřila spíše na vytvoření odstrašujících příkladů a na podporu vlasteneckého zanícení, než na řešení hlavních příčin deziluzí vojáků, napsala britská rozvědka.

V březnu ruský soud poslal na šest a půl roku do vězení důstojníka, který loni uprchl z vlasti, aby se vyhnul mobilizaci do války proti Ukrajině. Potrestaný důstojník v záloze Michail Žilin pracoval pro Federální ochrannou službu (FSO), která zajišťuje ochranu ústavních činitelů, včetně prezidenta Vladimira Putina. Žilin ale pro FSO pracoval na Sibiři. Podle serveru The Moscow Times loni na podzim uprchl do sousedního Kazachstánu. Kromě toho hranice překročil ilegálně přes lesy, zatímco jeho žena a děti jely přes hraniční přechod. V bývalé sovětské republice následně požádal o azyl, ale kazachstánské úřady žádost zamítly, zabránily mu odjet do Arménie a deportovaly ho zpět do Ruska. Jako federální zaměstnanec s přístupem ke státnímu tajemství nesměl podle zákona opustit Rusko.

Rovněž v březnu úřady v Domodědovu u Moskvy zadržely muže v maskovací uniformě ozbrojeného předmětem podobným obrannému granátu F1, který údajně chtěl odpálit na místní vojenské správě. Zadrženého muže loni v říjnu zmobilizovali do ruské armády a poslali do války proti Ukrajině, ale z vojenské jednotky dezertoval. Muž přišel na vojenskou správu, kde vyhrožoval odpálením granátu a pak utekl, napsal list Kommersant na svém webu. Až následně se zjistilo, že místo granátu měl dezertér jen atrapu.