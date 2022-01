Taschlerovi skončili na ME jedenáctí, titul obhájili Sinicinová a Kacalapov

Tallinn - Taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi skončil na krasobruslařském mistrovství Evropy jedenáctý. Ve srovnání s předloňským šampionátem si polepšili o osm příček. Titul obhájili Rusové Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov před svými krajany Alexandrou Stěpanovovou a Ivanem Bukinem. Bronz získali Italové Charlene Guignardová a Maurice Fabbri.

Český sourozenecký pár udržel jedenáctou příčku po rytmickém tanci. Od elitní desítky Taschlerovy dělilo 1,6 bodu. Jejich zisk byl o 18 bodů vyšší než na ME 2020 a přinesl jim výrazně lepší pořadí. "Jsme nadšení, je to obrovský posun. Akorát nás mrzí, že nám o jedno místo utekla ta desítka. Oba programy byly o dost lepší než před tím v sezoně," radoval se při on-line tiskové konferenci Taschler.

Dnes byla v jejich volném tanci jedna chybička, když jeho sestra škobrtla v krokové pasáži po kružnici. "Hrozně mě to mrzí. Byli jsme trochu napřed na hudbu, čekali jsme, pak jsme byli blízko mantinelu a podklouzlo mi to," komentovala kritický okamžik. Pro zbytek volného tance to v nich nezanechalo stopy, ale na bodovém hodnocení se to podepsalo. "Nebylo to v těžkých obratech, ale museli nám dát nižší hodnocení za provedení, v tom jsme třeba ty dva body ztratili. Pak to jde ještě do komponentů, i taková malá chybička je znát," uvedl Taschler.

Úspěchem na evropském šampionátu se dobře naladili na olympijskou premiéru. "Ukázali jsme, že jsme ready. Všem se ty programy líbí, chodí tady za námi a chválí je. Nám se jelo mnohem líp. Potvrdilo se, že ten trénink zúročujeme,“ pochvaloval si Taschler. Po ME se vracejí na svou italskou základnu, odkud pojedou do Prahy bezprostředně před odletem na ZOH.

Úřadující mistři světa Sinicinová a Kacalapov, kteří kvůli partnerovu zranění nedokončili ruský šampionát, po rytmickém tanci vyhráli i druhou část soutěže a získali druhý evropský titul. Stěpanovová a Bukin na ně ztratili téměř pět bodů, ale stříbrem vyrovnali životní výsledek na ME z roku 2019.

Šampionátu se nezúčastnili pětinásobní evropští šampioni Francouzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron, kteří nechtěli před ZOH cestovat z Kanady do Evropy a riskovat nákazu koronavirem. Nebyli ani na loňském MS, takže se jejich souboj s Rusy a dalšími páry odehraje až v Pekingu.

Absence Francouzů pomohla ke druhé velké medaili v kariéře třicátníkům Guignardové a Fabbrimu, kteří zopakovali bronz z roku 2019.

Výsledky mistrovství Evropy v krasobruslení

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Sinicinová, Kacalapov 217,96, 2. Stěpanovová, Bukin (všichni Rus.) 213,20, 3. Guignardová, Fabbri (It.) 207,97, 4. Smartová, Díaz (Šp.) 196,86, 5. Fearová, Gibbson (Brit.) 196,01, 6. Hurtadová, Khaliavin (Šp.) 191,90, ...11. Taschlerová, Taschler (ČR) 172,39.

17:30 ženy - volná jízda.