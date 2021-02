Tapsoba zachránil Leverkusenu v nastavení bod

Berlín - Fotbalisté Leverkusenu zachránili v 22. kole německé ligy remízu 1:1 na hřišti Augsburgu, v páté minutě nastavení vyrovnal Edmond Tapsoba. Za Bayer odehrál celé utkání útočník Patrik Schick. Na druhé straně nastoupil na závěrečných 18 minut záložník Jan Morávek, který si zahrál soutěžní zápas poprvé od loňského května.

Augsburg poslal do vedení kuriózním způsobem Florian Niederlechner. Brankář Niklas Lomb při snaze o odkop netrefil míč a domácí útočník pohodlně zakončil do odkryté branky. Z poslední akce zápasu ale srovnal Tapsoba, který si z pozice stopera naběhl před branku a pohotově uklidil do sítě centr z pravé strany.

Schick se tentokrát neprosadil a nenavázal na gól z posledního ligového utkání proti Mohuči a na dvě trefy ze zápasu Evropské lize na hřišti Bernu. Bayer vyhrál v tomto roce jen dvě z devíti bundesligových utkání a je pátý, Augsburgu patří 13. pozice.

Německá fotbalová liga - 22. kolo:

Augsburg - Leverkusen 1:1 (5. Niederlechner - 90.+5 Tapsoba),

15:30 Hertha Berlín - Lipsko,

18:00 Hoffenheim - Brémy.

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 22 15 4 3 62:31 49 2. Lipsko 21 13 5 3 37:18 44 3. Wolfsburg 22 11 9 2 35:19 42 4. Eintracht Frankfurt 22 11 9 2 45:30 42 5. Leverkusen 22 10 7 5 40:24 37 6. Dortmund 22 11 3 8 45:31 36 7. Union Berlín 22 8 9 5 35:25 33 8. Mönchengladbach 22 8 9 5 38:33 33 9. Freiburg 22 8 7 7 35:34 31 10. Stuttgart 22 7 8 7 39:35 29 11. Brémy 20 5 8 7 24:27 23 12. Hoffenheim 21 6 5 10 32:39 23 13. Augsburg 22 6 5 11 22:35 23 14. Kolín nad Rýnem 22 5 6 11 20:36 21 15. Hertha Berlín 21 4 6 11 26:37 18 16. Bielefeld 21 5 3 13 18:38 18 17. Mohuč 22 4 5 13 23:43 17 18. Schalke 22 1 6 15 15:56 9