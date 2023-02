Tanky Leopard 2 pošle Ukrajině také Portugalsko, počet zatím neuvedlo

Lisabon - Německé tanky Leopard 2 hodlá Ukrajině poslat také Portugalsko. Premiér António Costa uvedl, že už ví, kolika tanků se bude moci portugalská armáda vzdát, číslo ale zatím zveřejnit nechtěl. Informoval o tom web veřejnoprávní stanice RTP. Tanky Leopard slíbily dodat Ukrajině, která se už téměř rok brání ruské agresi, také Německo, Polsko, Finsko, Španělsko či Kanada.

"Už vím, kolik jich pošleme, ale zveřejním to až ve vhodný okamžik," uvedl Costa během návštěvy portugalské mise ve Středoafrické republice. Kyjev by leopardy mohl dostat "do konce března".

Nyní je podle portugalského premiéra potřeba dodávku zkoordinovat s Německem, protože je nejdříve nutné získat určité náhradní díly, "aby bylo možné zprovoznit tanky, které nyní není možné nasadit". Costa zdůraznil, že obranyschopnost Portugalska i jeho schopnost podílet se na společné obraně NATO dodávka tanků na Ukrajinu nijak neohrozí.

Portugalský deník Correio da Manha na konci ledna uvedl, že se Lisabon chystá předat Ukrajině čtyři leopardy. Celkem má portugalská armáda k dispozici 37 tanků Leopard 2A6, které před několika lety koupila po vyřazení od nizozemských ozbrojených sil, napsala agentura DPA. Portugalský týdeník Expresso minulý týden uvedl, že provozuschopná je nyní méně než polovina portugalských leopardů.

Německý kancléř Olaf Scholz na konci ledna po dlouhém naléhání některých spojenců slíbil, že Německo dodá Ukrajině moderní tanky Leopard 2 a umožní to i dalším zemím. Spojené státy poskytnou Kyjevu tanky Abrams, Británie tanky Challenger.