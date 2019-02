Klimkovice - Dosavadní průběh zimy pomohl v Moravskoslezském kraji zmírnit následky extrémního sucha. Díky dostatku sněhu se daří doplňovat chybějící vodu v nádržích. Některé už jsou naplněné ze 100 procent. Novinářům to na dnešním výjezdním jednání krajských radních řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

"Co se týče zásobování vodou, můžeme být klidní, nádrže budou naplněny," uvedl. Podle něj je zima pro vodohospodáře příznivá, protože napadlo značné množství sněhu, a to zvláště v Beskydech. Navíc sníh postupně v nižších polohách odtával a vsakoval se, což je příznivé pro hladiny spodních vod. Ve vyšších nadmořských výškách se naopak sníh stále drží.

"Současná naplněnost nádrží je poměrně vysoká. Na Šancích je to zhruba 62 procent, ale to z toho důvodu, že probíhá postupné plnění této nádrže po rekonstrukci. Na kaskádě nádrží Slezská Harta a Kružberk je to kolem 90 procent, ale tam zase víme, že v povodí těchto dvou nádrží je dostatečné množství vody ve sněhu, čili nádrže na jaře určitě doplníme," řekl Pagáč. Zbývající nádrže, tedy Morávka, Žermanice, Těrlicko a Olešná, jsou již naplněny ze 100 procent. Vody tak bude dost pro průmysl i domácnosti.

Podle Pagáče by odtávání sněhu ve vyšších polohách nemělo nějak výrazně zvednout hladiny řek. "Naše povodí je specifické v tom, že to jarní odtávání probíhá postupně díky výškovému rozložení, takže povodně z tání sněhu se u nás vyskytují velice zřídka, naposledy v roce 2006, a to ty zásoby vody ve sněhu byly ještě mnohem vyšší. Této hrozby se neobáváme. Myslím si, že budeme schopni tu vodu v nádržích zadržet a popřípadě přepustit," řekl Pagáč. Nepříznivá situace by mohla nastat ve chvíli, kdy by do tání přišel déšť.

Povodí Odry letos chystá opravu přivaděče Žermanice, což je gravitační přivaděč vody z vodního toku Morávka, umožňuje přepouštět vodu do řeky Lučiny a do Žermanic. "Tento přivaděč byl postaven před zhruba 50 lety a je na hranici životnosti. V letošním roce chceme zrekonstruovat asi dva kilometry tohoto přivaděče, a to v horní části, kde je největší průsak vody, která se nám ztrácí do podloží," uvedl Pagáč. Oprava bude stát zhruba 120 milionů korun. Během příštího týdne se u přivaděče budou kácet stromy a v dubnu začne samotná oprava. Jde o úsek od jezu ve Vyšních Lhotách až po cestu z Vyšních Lhot na Dobratice.