Praha - Muž z Prahy čelí obžalobě z toho, že pohlavně zneužíval i znásilňoval holčičky z mateřských škol, kde vedl taneční kroužky. Podle státní zástupkyně si své počínání nahrával a pornografické záznamy si ponechával. Petru Dostálovi hrozí až dvanáctileté vězení. Společně s ním usedne na lavici obžalovaných i matka jedné z dívek. Podle obžaloby, kterou má ČTK k dispozici, nechávala dceru s Dostálem přes noc, ačkoliv věděla, že s ní provádí sexuální praktiky.

Čtyřicetiletý muž i stejně stará žena jsou ve vazbě. Z justiční databáze vyplývá, že pražský městský soud se jejich kauzou začne zabývat příští měsíc.

Obžaloba tvrdí, že Dostál v letech 2015 a 2016 zneužil deset holčiček v sedmi různých pražských školkách, jedenáctou pak na letním tanečním soustředění u Strakonic. Zatímco ostatní děti tancovaly, lákal prý vyhlédnuté dívky na židli, kterou záměrně postavil stranou a na kterou předem zaměřil skrytou kameru. Dívky pak údajně líbal, hladil, držel za hýždě a prováděl kopulační pohyby.

U tří holčiček pak podle obžaloby zašel ještě dál. Dvěma prý ve svém pokoji na tanečním soustředění prováděl orální sex. Státní zástupkyně uvádí, že se třetí chodil do restaurací, kde vystupovali jako zamilovaný pár, drželi se za ruce, líbali se a Dostál dívenku oslovoval "královno", zatímco ona jeho "králi".

Tuto dívku si prý s vědomím její matky nejméně dva roky pravidelně vodil k sobě domů a pořídil s ní 109 pornografických videí a nejméně 20 souborů fotografií. "Zneužil bezbrannosti nezletilé poškozené, která se v důsledků jeho chování k ní do něj zamilovala a vzhledem k jejímu vřelému vztahu k němu souhlasila s prováděním různých sexuálních praktik, kdy ji obviněný v řadě případů cíleně učil různým sexuálním aktivitám a postupům, které stupňoval," stojí v obžalobě.

Matka prý Dostálovi dceru svěřovala přinejmenším třikrát týdně, ačkoliv od něj věděla, že je pedofil a že má s holčičkou sex. Muž ji prý ujišťoval o tom, že její dcera je jeho životní láska. "Tuto situaci přijala jako fakt, ztotožnila se s tím, že její dítě od svých šesti let má životního partnera, je do něj zamilovaná a plánuje s ním společnou budoucnost," uvádí obžaloba. V případě prokázání viny může matka skončit za mřížemi až na 15 let za obchodování s lidmi.

Policie Dostála zadržela letos v dubnu. Podle Mladé fronty Dnes, která následně informovala o mužově obvinění, si jeho nevhodného chování k malé dívce všimla žena v restauraci v Lysé nad Labem. Mužovo počínání si natočila na mobilní telefon a záběry předala policistům, kteří později v Dostálově počítači nalezli videa a fotografie jeho svěřenkyň z mateřských školek.