Tanečníci Taschlerovi se před olympiádou podívají do Česka asi jen na Vánoce

Brno - Tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi, kteří se minulý týden kvalifikovali na únorovou olympiádu, se před hrami v Pekingu do rodného Česka letos znovu podívají asi jen na Vánoce. Mladí krasobruslaři budou trávit čas především na své italské základně nedaleko Bolzana, kde mají lepší podmínky.

Olympijské místo oficiálně pro Česko, ale prakticky pro sebe, vyjeli v pátek a v sobotu při dodatečné kvalifikaci v Oberstdorfu. "Už máme připravený plán, jak budeme postupovat v průběhu zbytku sezony a jak se nejlépe připravit na olympiádu. Budeme se většinu času nacházet v Itálii, to je takový náš druhý domov. Do Česka se podíváme asi jenom na Vánoce," uvedl na dnešní tiskové konferenci Taschler.

Velké změny ve způsobu přípravy neplánují. "Možná pozveme nové choreografy, kteří mohou ještě něco přidat do těch programů. Myslím, že ten kraťas bude víceméně stejný. Spíš se zaměříme na volnou jízdu, kde chceme změnit i muziku v nějaké části," doplnil dvaadvacetiletý krasobruslař.

Olympiáda pro něj byla celoživotním snem. "Byl to cíl už od malička. Už na základce jsem si napsal do takové té malé knížečky, čím bych chtěl být, právě olympiádu," svěřil se. Ambice má dvacátý pár letošního mistrovství světa zatím umírněné. "Budeme se snažit zajet co nejlepší výsledek, ale medaile to tady asi ještě nebude," smál se Taschler.

I jeho sestře s odstupem došlo, že mají něco málo přes čtyři měsíce do olympiády. "Jsme opravdu hodně natěšení. Už jsme se trochu dostali do klidu, už to není takový chaos, který byl v našich hlavách bezprostředně po kvalifikaci. Už víme, že se to vážně stalo a uvědomujeme si také samozřejmě to, že budeme muset ještě hodně tvrdě makat. Ale jsme na to připraveni,“ radovala se.

Taschlerovi zkompletovali českou sestavu pro olympijské krasobruslařské soutěže, poprvé v historii samostatné republiky bude mít ČR zastoupení ve všech kategoriích. Zúčastní se také týmové soutěže. Jejich kolegové si zajistili účast na jarním mistrovství světa. Tam uspěla i Eliška Březinová, která to vzhledem k srpnovým státnicím rozhodně přivítala. "Úplně si nedokážu představit, jak bych trénovala a ještě se učila na státnice," poznamenala.

Před dvěma týdny absolvovala závod v Montrealu. Mohla tam odletět díky tomu, že Kanada otevřela 7. září hranice pro očkované návštěvníky. "Žádná bublina tam nebyla, bylo nás tam tak málo a všichni naočkovaní, že nemusela být. Vím, že až bude Grand Prix v Kanadě, tak kvůli závodníkům z Ruska nebo Číny se bude muset dělat bublina. V Kanadě neakceptují jejich vakcinace," uvedla.

V Montrealu skončila devátá. "S výsledkem určitě nejsem spokojená, umím jezdit líp. Na druhou stranu jsem měla dva nové programy, do všeho jsem šla. Byly tam chyby ve výjezdech. ale to je krasobruslení, ne všechno se podaří," řekla. Na poslední chvíli jí dorazil jeden ze dvou kostýmů. "Šaty mi přišly na hotel v Kanadě den před závodem," prozradila brněnská rodačka.

Většinu přípravy absolvuje v nedaleké Kuřimi pod vedením svého otce Rudolfa. Někdejší bronzový olympijský medailista Jozef Sabovčík s ní stále spolupracuje jen na dálku. "Chtěla jsem za ním do Ameriky, ale nejde do. Amerika je prostě nepřístupná," posteskla si. V 25 letech patří mezi nejstarší v ženském startovním poli. "Když má někdo nad dvacet, tak je to u holek spíš rarita. Nedala jsem si cíl, že bych po olympiádě chtěla končit. Zatím jsem si vůbec neřekla, kdy bych chtěla skončit," svěřila se.

První start má za sebou v olympijské sezoně její bratr Michal, který vyhrál před dvěma týdny závod v Bostonu. "Uvidíme, na čem bude ještě potřeba zapracovat. Kde bude potřeba přidat, kde ubrat, budeme na tom s Rafaelem pracovat před dalšími závody. Rád bych se dostal do Čech, ideálně i se svou rodinou," vzkázal z USA.