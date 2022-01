Tanečníci Taschlerovi i Březinová mohou na ME krasobruslařů útočit na desítku

Tallinn - Tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi a Eliška Březinová mohou dnes na krasobruslařském mistrovství Evropy v Tallinnu zabojovat o umístění v elitní desítce a napodobit dlouholetého lídra českého týmu Michala Březinu, který v pátek skončil desátý v soutěži mužů. Sourozenci Taschlerovi nastoupí do volných tanců z jedenácté příčky, Březinová je po krátkém programu třináctá.

Taschlerovy čeká volný tanec krátce před 14. hodinou SEČ. Těsně před sebou mají dva páry, od deváté příčky je dělí necelý bod. Minimálně útočí na výrazné vylepšení předloňské devatenácté pozice. O titul by si to měly rozdat dva nejlepší ruské páry - úřadující mistři světa i Evropy Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov a bronzoví medailisté z posledního ME Alexandra Stěpanovová a Ivan Bukin.

Další česká olympionička Březinová by desátou příčkou vyrovnala své maximum na ME z roku 2019. Po osobním maximu v krátkém programu na ni ztrácí dva a půl bodu. Volnou jízdu pojede v 19 hodin a 11 minut. Novou královnou evropského krasobruslení by se měla stát patnáctiletá Kamila Valijevová, která vede téměř o čtrnáct bodů a má připravený krátký program s trojitým axelem i čtvernými skoky. Útoku dalších ruských krasobruslařek Anny Ščerbakovové a Alexandry Trusovové se bude snažit odolat průběžně druhá Belgičanka Loena Hendrickxová.