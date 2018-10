Příbram - Do české Guinessovy knihy rekordů se dnes zapsal další rekord. Roman Štengl a handicapovaný Václav Švec dnes ráno v tandemu skočili z horkovzdušného balonu a úspěšně přistáli na příbramském letišti. Jde o první tandemový skok s postiženým z balonu v Česku. Švec v mládí utrpěl po skoku do vody úraz a plně neovládá žádnou ze svých čtyř končetin. Podle organizátora akce Jana Hájka je náročné zejména vystoupení handicapovaného pasažéra z koše.

Balon musel kvůli větru odstartovat několik kilometrů od příbramského letiště. Na zemi si dvojice ještě zkoušela techniku výskoku. Balon následně vystoupal do zhruba 2800 metrů a nad příbramským letištěm dvojice vyskočila. Místo dopadu bylo přesně ohraničené kužely.

"Unikátní je to proto, protože je potřeba spojit ideální letové počasí, ideální směr a sílu větru, vystoupat s horkovzdušným balonem do tří kilometrů nad povrch a vyskočit. A ve chvíli, kdy vyskakujete s pasažérem, který je handicapovaný, tak všechno je komplikované tím, že některé končetiny neovládá a vystoupení z koše je složité i pro zdravého člověka," řekl ČTK Hájek.

Štengl má za sebou zhruba 19.000 seskoků, Václav Švec dnes zažil svůj jedenáctý, první z balonu. Po přistání byl nadšený, ve skákání bude pokračovat.

Na splnění podmínek rekordu dohlížel na místě jednatel agentury Dobrý den Luboš Rafaj. "Roman Štengl a Vašek Švec jsou lidi, kteří jsou už dvakrát v knize zapsaní, protože Vašek je člověk, který rád pokouší tu štěstěnu a nebo je to člověk, který nezapíchl život poté, co utrpěl úraz a je kvadruplegik a dnes neovládá ani jednu z končetin. To je pro člověka do kapitoly handicapovaní hrdinové, která je v české knize rekordů, ideální stav," řekl Rafaj.

Dvojice je v české knize rekordů zapsaná také díky seskoku s handicapovaným pasažérem z největší výšky a díky třem seskokům během 2,5 hodiny.

"Od samého počátku spolupracuji s Romanem Štenglem, který je naprostý profík. Díky jeho pomoci se při volném pádu můžu aspoň na chvíli odpoutat od vozíku. Už jen pro tenhle pocit všem postiženým doporučuji, aby jednou za čas něco takového vyzkoušeli," řekl Švec.

Po pozemních zkouškách měli Štengl se Švecem vyskočit přes hrazení koše. Nakonec se ale povedlo využít speciální dveře, kterými je koš vybaven. Výskok tak byl díky tomu jednodušší. Během seskoku se pak Švecovy nohy uvolnily ze speciálního popruhu, kvůli čemuž se spustily pod nohy Štengla, který měl zajistit bezpečné přistání. I tak ale oba muži přistáli v pořádku.