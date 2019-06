Tänak v koncovce Italské rallye přišel o triumf, vyhrál Sordo

Alghero (Itálie) - Španělský jezdec Dani Sordo vyhrál Italskou rallye poté, co suverénní lídr Ott Tänak z Estonska v závěrečné rychlostní zkoušce skončil mimo trať a klesl na páté místo. Tänakovi po triumfech v Chile a Portugalsku proteklo mezi prsty třetí vítězství za sebou, i tak se závodník Toyoty ujal vedení v mistrovství světa.

Tovární jezdec Škody Jan Kopecký vybojoval bod za desáté místo a navázal na čtyřbodový zisk z Portugalska, kde byl osmý. Martin Prokop s fordem skončil na Sardinii patnáctý.

Šestatřicetiletý Sordo za volantem hyundaie vybojoval teprve druhé vítězství v kariéře, přitom to bylo už jeho 45. medailové umístění. Dosud vyhrál jen před šesti lety Německou rallye ve svém posledním roce u Citroënu před odchodem do týmu korejské automobilky. "Neuvěřitelné, nemám slov. I když je to díky Tänakově chybě, vítězství je skvělé. Otta je mi líto," řekl Sordo.

Tänak směřoval k jubilejnímu desátému vítězství v kariéře, v sobotní druhé etapě vyhrál všech šest rychlostních zkoušek a vypracoval si pohodlný náskok. Pozici si kontroloval, ale v závěrečné power stage při téměř půlminutovém náskoku chyboval. Erzetu dokončil s poškozeným posilovačem řízení a více než dvouminutovou ztrátou.

Z jeho smůly vytěžil životní výsledek Fin Teemu Suninen, který se posunul na druhé místo a o jednu pozici vylepšil své maximum z loňské Portugalské rallye. Skvěle mu tak vyšla premiéra s novým spolujezdcem Jarmem Lehtinenem.

Třetí skončil Sordův týmový kolega Andreas Mikkelsen z Norska, který zcela opanoval závěrečný den. Byl nejrychlejší ve všech čtyřech testech včetně speciálně bodované závěrečné power stage a na stupně vítězů se posunul z pátého místa po sobotě.

Sesazený lídr MS Sébastien Ogier zakončil neúspěšný víkend alespoň čtyřbodovým ziskem v power stage. V celkové klasifikaci byl francouzský mistr světa v citroënu bez šance, protože po nedokončené páteční první etapě a dalších sobotních potížích pokračoval s více než hodinovým mankem. V šampionátu teď zaostává za Tänakem o čtyři body a na tři body se k němu přiblížil po šestém místě v Itálii Belgičan Thierry Neuville.

Italská rallye - konečné pořadí:

1. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20) 3:32:27,2, 2. Suninen, Salminen (Fin./Ford Fiesta) -13,7, 3. Mikkelsen, Jäger (Nor./Hyundai i20) -32,6, 4. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta) -40,5, 5. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) -1:30,1, 6. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) -2:06,7, ...10. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) -8:49,2, 15. Prokop, Tománek (ČR/Ford Fiesta RS) -15:07,4.

Průběžné pořadí MS (po 8 ze 14 závodů):

1. Tänak 150, 2. Ogier (Fr./Citroën C3) 146, 3. Neuville 143, 4. Evans 78, 5. Suninen 62, 6. Meeke (Brit./Toyota) 60, ...16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia) 5.

Pořadí týmů: 1. Hyundai 242, 2. Toyota 198, 3. Citroën 170, 4. M-Sport Ford 152.