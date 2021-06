Tampa zdolala Islanders a bude hrát o druhý Stanley Cup za sebou

Yanni Gourde z Tampy Bay se raduje z gólu proti New Yorku Islanders v zápase semifinále play off NHL, který se hrál 25. června 2021.

Yanni Gourde z Tampy Bay se raduje z gólu proti New Yorku Islanders v zápase semifinále play off NHL, který se hrál 25. června 2021. ČTK/AP/Chris O'Meara

New York - Druhými finalisty play off NHL jsou hokejisté Tampy Bay, kteří v rozhodujícím sedmém duelu zdolali New York Islanders 1:0. Postupovou branku vstřelil v úvodu druhé třetiny Yanni Gourde.

Hokejisté Lightning zvládli dlouhou sérii s houževnatým soupeřem a stále drží šanci na obhajobu Stanley Cupu. V případě úspěchu ve finálové sérii s Montrealem by se stali třetím týmem v posledních 25 letech, který dokázal ovládnout play off NHL dvakrát za sebou. V letech 2016 a 2017 dokázali obhájit titul hokejisté Pittsburghu a v ročnících 1997 a 1998 zvedli pohár nad hlavu hráči Detroitu.

Druhý postup do finále za sebou vystřelil v oslabení Gourde. Anthony Cirelli v rohu útočného pásma získal nahozený kotouč, našel osamoceného kanadského útočníka mezi kruhy a ten z ideální pozice prostřelil Semjona Varlamova.

Islanders se tlačili za vyrovnáním, ale pozorná obrana v čele s brankářem Andrejem Vasilevským nejtěsnější náskok udržela. Ruský brankář kryl všech 18 střel Islanders v zápase a vychytal čtvrté čisté konto v letošních vyřazovacích bojích.

Semifinále play off NHL - 7. zápas:

Tampa Bay - New York Islanders 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branky: 22. Gourde. Střely na branku: 31:18. Diváci: 14.805. Hvězdy zápasu: 1. Gourde, 2. McDonagh, 3. Goodrow (všichni Tampa Bay). Konečný stav série 4:3.