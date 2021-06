Tampa zdolala Islanders 2:1 a ujala se vedení v sérii

Hokejista Tampy Bay Brayden Point (vlevo) a Ryan Pulock z New Yorku Islanders ve 3. semifinále play odd NHL.

Hokejista Tampy Bay Brayden Point (vlevo) a Ryan Pulock z New Yorku Islanders ve 3. semifinále play odd NHL. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Hokejisté Tampy Bay vyhráli na ledě New York Islanders 1:2 a stejným poměrem vedou i v semifinálové sérii play off NHL. Výhru obhájců Stanleyova poháru trefil na konci druhé třetiny Brayden Point.

Point v čase 39:42 v pádu prostřelil Semjona Varlamova a rozhodl o výhře Lightning. Kanadský centr se prosadil 4 sekundy po uplynutí přesilové hry a svým jedenáctým gólem v play off vrátil Tampě vedení, které v 38. minutě po brance Cala Clutterbucka ztratila.

Clutterbuckův gól na 1:1 byl vyústěním náporu newyorského týmu. Křídelník čtvrté formace Islanders se po střele Matta Martina nejlépe zorientoval před brankou Andreje Vasilevského a mezi třemi obránci Tampy se dostal k úspěšné dorážce.

Skóre třetího zápasu semifinálové série mezi Tampou Bay a New York Islanders otevřel v polovině první třetiny Yanni Gourde, který po přihrávce Blakea Colemana z úhlu prostřelil Varlamova a poslal Tampu do vedení.

Hráči Lightning vyhráli podruhé za sebou a po zaváhání v prvním domácím duelu otočili stav série na 2:1. Čtvrtý duel je v newyorském Nassau Coliseu na programu v noci ze soboty na neděli.

Semifinále play off NHL - 3. zápas: New York Islanders - Tampa Bay 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky: 38. Clutterbuck – 11. Gourde, 40. B. Point. Střely na branku: 28:25. Diváci: 12.978. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. B. Point (oba Tampa Bay), 3. Clutterbuck (New York Islanders). Stav série 1:2.