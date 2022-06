Tampa je ve finále NHL, Palát k postupové výhře 2:1 pomohl dvěma nahrávkami

Utkání semifinále playoff NHL Tampa Bay - New York Rangers. Hokejisté Tampy se radují ze střelené branky ve třetí třetine. Hokejisté Tampy nakonec postoupili do finále NHL proti Coloradu. Vlevo Victor Hedman, uprostřed český útočník Ondřej Palát a vpravo kapitán Steven Stamkos v Tampě na Floridě 11. června 2022.

Utkání semifinále playoff NHL Tampa Bay - New York Rangers. Hokejisté Tampy se radují ze střelené branky ve třetí třetine. Hokejisté Tampy nakonec postoupili do finále NHL proti Coloradu. Vlevo Victor Hedman, uprostřed český útočník Ondřej Palát a vpravo kapitán Steven Stamkos v Tampě na Floridě 11. června 2022. ČTK/AP/Chris O'Meara

New York - Hokejisté Tampy Bay potřetí za sebou postoupili do finále NHL. Dvojnásobní obhájci Stanley Cupu v šestém zápase finále Východní konference porazili Rangers 2:1, sérii otočili z 0:2 na 4:2 a s Coloradem budou bojovat o svůj třetí pohár v řadě. Český útočník Ondřej Palát k postupu Lightning přispěl dvěma asistencemi a rozšířil tak svou bodovou sbírku v play off na 16 zápisů.

První krok k postupu udělali hokejisté Tampy těsně po polovině zápasu. Palát ve středním pásmu přistrčil puk Stevenu Stamkosovi, jenž se prohnal do útočného pásma a střelou přes bránícího Ryana Lindgrena otevřel skóre zápasu.

Lightning utkání kontrolovali, precizní hrou v obranném pásmu nepouštěli Rangers do vyložených šancí a sami několikrát ztroskotali na výborně chytajícím Igoru Šesťorkinovi. I přes to v 54. minutě hosté dokázali srovnat. Andrew Copp vyhrál buly přesně na hůl Franka Vatrana a osmadvacetiletý útočník tvrdou ranou k levé tyči srovnal.

Radost Rangers ale trvala pouhých 21 sekund. Po ose Palát-Nikita Kučerov se puk dostal k rozjetému Stamkosovi, jenž využil okénka v obraně Newyorčanů a vystřelil Tampě postup. Lightning vyhráli už jedenáctou sérii v řadě a v cestě za třetím Stanley Cupem za sebou jim stojí již pouze jeden soupeř. Ve finálové sérii vyzvou Colorado, které i díky Pavlu Francouzovi hladce přešlo přes Edmonton.

Finále Východní konference play off NHL - 6. zápas:

Tampa Bay - New York Rangers 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 31. a 54. Stamkos (na obě Palát) – 54. Vatrano. Střely na branku: 31:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. Šesťorkin (NY Rangers). Konečný stav série 4:2.