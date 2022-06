Tampa je ve finále NHL, Palát k postupové výhře 2:1 pomohl dvěma nahrávkami

Utkání semifinále playoff NHL Tampa Bay - New York Rangers. Hokejisté Tampy se radují ze střelené branky ve třetí třetine. Hokejisté Tampy nakonec postoupili do finále NHL proti Coloradu. Vlevo Victor Hedman, uprostřed český útočník Ondřej Palát a vpravo kapitán Steven Stamkos v Tampě na Floridě 11. června 2022.

Utkání semifinále playoff NHL Tampa Bay - New York Rangers. Hokejisté Tampy se radují ze střelené branky ve třetí třetine. Hokejisté Tampy nakonec postoupili do finále NHL proti Coloradu. Vlevo Victor Hedman, uprostřed český útočník Ondřej Palát a vpravo kapitán Steven Stamkos v Tampě na Floridě 11. června 2022. ČTK/AP/Chris O'Meara

New York - Hokejisté Tampy Bay potřetí za sebou postoupili do finále NHL. Obhájci Stanley Cupu v šestém zápase finále Východní konference porazili New York Rangers 2:1, stav série otočili z 0:2 na 4:2 a s Coloradem budou bojovat o třetí titul v řadě. Český útočník Ondřej Palát k postupové výhře přispěl dvěma asistencemi a rozšířil svoji sbírku v letošním play off na 16 bodů (8+8).

"Ten tým je zatraceně silný, nepřestává mě udivovat, co všechno je schopen udělat pro výhru. Kluci zůstávají hladoví i po tom, co vyhráli dva poháry za sebou," řekl po jedenácté vyhrané sérii v play off v řadě trenér Lightning Jon Cooper.

"Je těžké hodnotit, čeho jsme dosáhli, když ještě nejsme na konci naší cesty, stále zbývá odehrát několik zápasů. Už teď je ale jasné, že tento tým je mimořádný," doplnil kapitán Steven Stamkos, jenž šestý duel rozhodl dvěma góly.

Poprvé se prosadil těsně po polovině zápasu, kdy se po Palátově nahrávce prohnal do útočného pásma a střelou přes bránícího Ryana Lindgrena otevřel skóre. Lightning utkání kontrolovali. Precizní hrou v obranné třetině nepouštěli hosty do vyložených šancí a sami několikrát ztroskotali na výborně chytajícím Igoru Šesťorkinovi.

Rangers i přes to dokázali srovnat. V 54. minutě Andrew Copp vyhrál buly přesně na hokejku Franka Vatrana a osmadvacetiletý útočník tvrdou ranou k levé tyči potrestal Stamkosovo vyloučení.

"Po té brance jsem opouštěl trestnou lavici zklamaný, ale věřil jsem, že dokážeme zvrátit zápas zpět na naší stranu. Teď se to snadno říká, ale od prvního buly jsem měl pocit, že si zasloužíme vyhrát," uvedl Stamkos.

A byl to právě on, kdo pouhých 21 sekund po vyrovnání vrátil Tampě vedení. Po souhře Paláta s Nikitou Kučerovem využil dvaatřicetiletý Kanaďan okénko v obraně soupeře a vystřelil "Bleskům" postup.

Lightning si zahrají páté finále v klubové historii a budou útočit na čtvrtý Stanley Cup. Obhájci z posledních dvou let vyzvou vítěze Západní konference Colorado, které i díky Pavlu Francouzovi hladce přešlo přes Edmonton.

Rangers v rozhodujícím duelu nestíhali. Tým trenéra Gerarda Gallanta si stejně jako v předchozích zápasech nedokázal poradit s výbornou defenzivní hrou Lightning a potřetí za sebou vstřelil pouze jeden gól. Zatímco v prvních dvou utkáních série se Rangers prosadili devětkrát, ve zbylých čtyřech vstřelili Andreji Vasilevskému pouze pět branek.

"V prvním utkání jsme sice dali šest gólů, ale rozhodně jsme si nemysleli, že to tak bude každý zápas. Nastoupili proti sobě dva skvělí brankáři a zbytek série to jen potvrdil. My jsme se bohužel nedokázali prosadit při hře 5 na 5, to nás stálo lepší výsledek," zhodnotil sérii obránce Rangers Adam Fox.

I v šestém duelu držel naděje newyorského celku výborně chytající brankář Šesťorkin, ani jeho 29 zásahů ale na výhru nestačilo. "Igor byl neuvěřitelný. Každý zápas nás držel ve hře. Když se nám nedařilo, dokázal vždy vytáhnout nějaký neuvěřitelný zákrok. Celý rok byl naším nejlepším hráčem a v této sérii to jen potvrdil," pochválil ruského gólmana Gallant.

Rangers v předchozím průběhu play off zvládli pět zápasů, ve kterých čelili vyřazení. Proti Tampě to už ale nedokázali a přišli o naději na první Stanley Cup od roku 1994. "I když jsem bezprostředně po zápase zklamaný, musím kluky pochválit. Hráli jsme tvrdě, bojovali jsme, ale v rozhodujících momentech byl soupeř lepší," řekl Gallant.

McDavid vede produktivitu play off NHL o bod před Draisaitlem

Kanadský útočník Connor McDavid z Edmontonu vede po finále konferencí produktivitu play off NHL o bod před spoluhráčem Leonem Draisaitlem. McDavid si v 16 zápasech připsal 33 bodů za 10 branek a 23 asistencí. Němec Draisaitl má na kontě sedm gólů a 25 přihrávek. Třetí místo patří s 24 body (10+14) z 20 utkání Švédovi Mikovi Zibanejadovi z New York Rangers.

Nikdo z nich už ale bilanci nerozšíří. Edmonton v boji o finále podlehl Coloradu 0:4 na zápasy a Rangers nestačili na Tampu Bay po porážce 2:4 na utkání.

Polepšit si může čtvrtý Nikita Kučerov z Tampy, která nasbíral v 17 duelech 23 bodů za sedm branek a 16 přihrávek.

Nejproduktivnějším českým hráčem je na 13. místě Ondřej Palát z Tampy s 16 body za osm gólů a stejný počet asistencí ze 17 zápasů. Následuje na 37. pozici Filip Chytil z Rangers se sedmi brankami a dvěma přihrávkami z 20 duelů.

Nejlepším střelcem je s 13 góly z 15 duelů Evander Kane z Edmontonu, který má na kontě o dvě branky více než druzí Nathan MacKinnon z Colorada a Zach Hyman, Kaneův klubový spoluhráč. Palát se s osmi góly dělí devátou pozici.

Finále Východní konference play off NHL - 6. zápas:

Tampa Bay - New York Rangers 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 31. a 54. Stamkos (na obě Palát) – 54. Vatrano. Střely na branku: 31:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. Šesťorkin (NY Rangers). Konečný stav série 4:2.

Kanadské bodování play off NHL:

1. McDavid (Edmonton) 16 33 (10+23) 2. Draisaitl (Edmonton) 16 32 (7+25) 3. Zibanejad (NY Rangers) 20 24 (10+14) 4. Kučerov (Tampa Bay) 17 23 (7+16) 5. A. Fox (NY Rangers) 20 23 (5+18) 6. Makar (Colorado) 14 22 (5+17) 7. MacKinnon (Colorado) 14 18 (11+7) 8. E. Kane (Edmonton) 15 17 (13+4) 9. Landeskog (Colorado) 14 17 (8+9) 10. Rantanen (Colorado) 14 17 (5+12) 11. Hyman (Edmonton) 16 16 (11+5) 12. Kreider (NY Rangers) 20 16 (10+6) 13. Palát (Tampa Bay) 17 16 (8+8) 14. Panarin (NY Rangers) 20 16 (6+10) 15. Stamkos (Tampa Bay) 17 15 (9+6) 16. Kadri (Colorado) 13 14 (6+8) 17. Nugent-Hopkins (Edmonton) 16 14 (6+8) 18. Copp (NY Rangers) 20 14 (6+8) 19. J. Gaudreau (Calgary) 12 14 (3+11) 20. Hedman (Tampa Bay) 17 14 (2+12) 37. Chytil (NY Rangers) 20 9 (7+2) 67. Pastrňák (Boston) 7 6 (3+3) 113. Nečas (Carolina) 14 5 (0+5) 167. O. Kaše (Toronto) 7 3 (0+3) 173. Rutta (Tampa Bay) 11 3 (0+3) 178. Kämpf (Toronto) 7 2 (2+0) 188. Faksa (Dallas) 7 2 (1+1)

Další čeští hokejisté:

Nosek (Boston) 7 2 (0+2) Gudas (Florida) 10 2 (0+2) Rittich (Nashville) 1 0 (0+0) Vladař (Calgary) 1 0 (0+0) Vaněček (Washington) 2 0 (0+0) Francouz (Colorado) 6 0 (0+0)

Brankáři:

Pavel Francouz (Colorado) odchytal v šesti zápasech 314:15 minut, inkasoval 15 branek, má průměr 2,86 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,6 procenta a jednou udržel čisté konto.

Daniel Vladař (Calgary) odchytal v jednom zápase 19:56 minut, neinkasoval a měl úspěšnost zákroků 100 procent.

Vítek Vaněček (Washington) odchytal ve dvou zápasech 99:49 minut, inkasoval sedm branek, měl průměr 4,21 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 86,3 procenta.

David Rittich (Nashville) odchytal v jednom zápase 15:04 minut, inkasoval pět branek, měl průměr 19,91 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 61,5 procenta.