Tampa Bay vyřadila Carolinu, Vegas otočil sérii s Coloradem

Utkání 2. kola play off NHL:Centrální divize - 5. zápas:Carolina - Tampa Bay. Hokejista Caroliny Hurricanes Martin Nečas (ležící na ledě) a Pat Maroon z Tampy Bay Lightning. ČTK/AP/Gerry Broome

New York - Hokejisté Tampy Bay zvítězili na ledě Caroliny 2:0, uzavřeli sérii v poměru 4:1 a po Montrealu jsou druhým týmem, který postoupil do semifinále NHL. Obhájce Stanleyova poháru s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou v sestavě se v dalším kole střetne s Bostonem nebo New Yorkem Islanders. Postupu se přiblížil Vegas, který vyhrál v Coloradu 3:2 v prodloužení a v sérii vede 3:2 po obratu z 0:2.

Tampu Bay dostal do vedení ve 25. minutě v přesilové hře Brayden Point. Kanadský útočník se ocitl sám před Alexem Nedeljkovicem, kterého si rozhýbal a bekhendem otevřel skóre. "Když jsem si přehodil puk na forhend, gólman proti mně vyjel, tak jsem ho vrátil na bekhend. Byla to jen reakce, moc jsem nad tím nepřemýšlel," popsal oku lahodící manévr Point, který se v tabulce střelců play off vyrovnal vedoucímu Nathanu MacKinnonovi z Colorada. Oba mají osm zásahů.

Jeho gólu předcházel výborný zákrok Andreje Vasilevského, který kryl 29 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. "Tohle dělá celý rok. Šli po nás, ale Vasy chytal opět skvěle a my jsme proměnili jednu šanci. Carolina ale hrála fantasticky a klidně to mohlo skončit opačně. Měli jsme štěstí," dodal Point. Ross Colton zvýšil v 50. minutě střelou z pravého kruhu a Palát, po jehož zákroku na hlavu odstoupil Brett Pesce, při hře bez brankáře ještě trefil tyč.

Petr Mrázek, který odchytal za Carolinu předchozí dvě utkání a minule inkasoval šestkrát, zůstal tentokrát na střídačce. Kromě něj skončila sezona i Martinu Nečasovi, jenž v sérii proti Tampě Bay nebodoval.

"Na hráče jsem hrdý. Dnes zase dřeli, nechali tam všechno. Ale jsem i zklamaný, chtěli jsme to celé vyhrát," uvedl kouč Caroliny Rod Brind´Amour. "Tampa Bay je ale skvělý tým a ne náhodou získala loni Stanleyův pohár. Nemá slabinu. Její gólman je nejlepší na světě, pravděpodobně má i celkově nejlepší hráče. Má skvělé trenéry. Má prostě všechno," doplnil.

Tampa Bay využila v sérii sedm z 16 přesilových her. "Hráli jsme celou sezonu dobře, ale ve srovnání s nejlepšími vidíte, na čem musíte zapracovat. Máme talentovaný tým a úkolem číslo jedna pro mě teď je najít způsob, jak ho zlepšit. Na to musím najít odpověď. Právě v klíčových oblastech, jakými jsou přesilová hra a oslabení, musíme hrát lépe," řekl Brind´Amour.

Colorado vstřelilo první dva góly zápasu. Na konci první třetiny překvapil Brandon Saad střelou z úhlu brankáře Marca-Andre Fleuryho a ve 37. minutě zvýšil Joonas Donskoi z mezikruží. Tým Vegas ale na začátku třetí třetiny slepenými zásahy vyrovnal. Zblízka se prosadili Alex Tuch a Jonathan Marchessault. Obrat hostů završil po padesáti sekundách prodloužení z úniku Mark Stone.

"Hráli opravdu dobře, zatlačili nás. Ale jsme odolným týmem, nerozhodilo nás to. Věděli jsme, že máme i za stavu 0:2 pořád šanci, pokud budeme makat. To se ve třetí třetině stalo," řekl Marchessault. Golden Knights kromě zápasu otočili i sérii, v níž prohráli na ledě soupeře úvodní dva duely. V prvním podlehli vítězi základní části hrozivým skóre 1:7.

Colorado mělo také šance, aby pátý zápas strhlo na svou stranu. Mikko Rantanen ale trefil za stavu 2:2 tyč a v úvodu prodloužení zahodil šanci J.T. Compher. "Líbilo se mi, jak jsme hráli. Byli jsme agresivní, drželi jsme se své hry. Měli jsme na to, abychom zvítězili. Ale hokej je také hra chyb a oni dokázali ty naše využít," vysvětlil kouč Avalanche Jared Bednar.

Výsledky 2. kolo play off NHL:

Centrální divize - 5. zápas:

Carolina - Tampa Bay 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 25. B. Point, 50. Colton. Střely na branku: 29:25. Diváci: 16.299 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. B. Point, 3. Colton (všichni Tampa Bay). Konečný stav série: 1:4.

Západní divize - 5. zápas:

Colorado - Vegas 2:3 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky: 20. Saad, 37. Donskoi - 42. Tuch, 45. Marchessault, 61. Mark Stone. Střely na branku: 30:25. Diváci: 10.495 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone, 2. Marchessault (oba Vegas), 3. Saad (Colorado). Stav série: 2:3.