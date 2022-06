Tampa Bay si díky gólům Paláta a Rutty vynutila pokračování finále NHL

Colorado - Hokejový útočník Ondřej Palát rozhodl ve finále NHL gólem z 54. minuty o výhře Tampy Bay 3:2 v Coloradu a stal se první hvězdou zápasu. Ke snížení stavu série na 2:3 a prodloužení boje o Stanleyův pohár pomohl gólem i obránce Jan Rutta, který svou první trefou v letošním play off otevřel skóre. Na druhé straně plnil Pavel Francouz opět roli náhradního brankáře.

Rutta byl autorem jediného gólu v úvodní třetině. Český bek dostal v šestnácté minutě hodně prostoru na pravé straně a prosadil se střelou zpoza kruhu. Ani nemíříl, hlavně se soustředil, aby puk co nejlépe trefil a jeho dělovka k bližší tyči propadla Darcy Kuemperovi mezi lapačkou a tělem. Rutta skóroval v play off poprvé od loňského finále proti Montrealu.

Colorado ve zbytku první třetiny vystupňovalo tlak a největší šanci zahodil Nathan MacKinnon, v úniku ale minul branku. Avalanche vyrovnali až ve 26. minutě. Andrej Vasilevskij nezkrotil nahození Calea Makara a v předbrankovém prostoru se nejlépe zorientoval Valerij Ničuškin, který doklepl puk do prázdné.

Obhájci Stanleyova poháru si ale vzali brzy vedení zpět při přesilové hře čtyři na tři, kterou pro tým získal Palát. Tampa Bay vsadila na čtyři útočníky včetně Paláta a druhý gól týmu dal z mezikruží Nikita Kučerov, jehož střela zapadla do branky od tyčky.

Průběh skóre kopíroval minulý zápas, ve kterém Colorado vyhrálo 3:2 v prodloužení, přestože dvakrát prohrávalo a do třetí třetiny vstupovalo za stavu 1:2. Dokonce se opakoval scénář s vyrovnávací brankou ve 43. minutě. Vasilevskij vyrazil střelu Makara před sebe a od brusle Erika Černáka se puk odrazil do branky. V té chvíli se začalo poprvé z tribun hlasitě ozývat: "My chceme pohár!"

Moc nescházelo, aby Michail Sergačov dostal Tampu potřetí v utkání do vedení, ale jeho střelu zastavila ve 48. minutě tyč. Hostující tým to ale nakonec nemuselo mrzet, protože Colorado zapomnělo mezi kruhy na Paláta, který propálil Kuempera mezi betony. Český útočník skóroval v letošním play off pojedenácté, přičemž více branek dali jen dva hráči.

Colorado tak promarnilo první šanci získat Stanleyův pohár, ze kterého se naposledy radovali v roce 2001. Naopak Tampa Bay stále živí naději na zlatý hattrick. Šesté utkání je na programu v noci na pondělí od 2:00 SELČ na ledě Lightning.

Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 26. Ničuškin (Makar, MacKinnon), 43. Makar (D. Toews, Ničuškin) - 16. Rutta (Perry, Sergačov), 29. Kučerov (Stamkos, Perry), 54. Palát (Hedman, Sergačov). Rozhodčí: Hebert, Rooney - Kovachik, Murray. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Střely na branku: 37:29. Diváci: 18.015. Hvězdy zápasu: 1. Palát (Tampa Bay), 2. Makar (Colorado), 3. Vasilevskij (Tampa Bay). Stav série: 3:2.

Sestavy:

Colorado: Kuemper - Makar, D. Toews, Manson, J. Johnson, E. Johnson, Byram - Ničuškin, MacKinnon, Landeskog - Lehkonen, Kadri, Rantanen - O´Connor, Compher, Newhook - Sturm, Helm, Cogliano. Trenér: Bednar.

Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, Černák, McDonagh, Bogosian, Sergačov - Kučerov, Stamkos, Palát - Killorn, Cirelli, Hagel - Perry, Paul, Colton - Nash, Bellemare, Maroon. Trenér: Cooper.